PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Mančester Junajted pobeđuje za finale Lige Evrope, a Lion za čast

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima? Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

18:00 5521 AB Kopenhagen-Helsingor

Iako su do kraja takmičenja u danskoj Diviziji 1 ostala još četiri kola (uključujući i ovo) AB se matematički, posle samo jedne sezone, vratio u treći rang. Helsingor u teoriji i dalje može do direktnog plasmana u elitu, ali mu je nedeljni kiks umanjio te šanse. No, dvojka je realna.