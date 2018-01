PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Mora i Real nekog da pobedi, Žalgiris prejak domaćin za Valensiju

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

21:30 4063 Leganes-Real Madrid

Realov rezultatski sunovrat jednom mora da stane, a ova utakmica četvrtfinala Kupa dobra je prilika za to. Ne želimo da omalovažavamo Leganes, već ukazujemo na to da klub iz madridskog predgrađa ima sve same poraze u okršajima sa "velikim bratom". Par je u MOZZARTOVOJ Super 4+1 ponudi.