PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Rizikujte sa Lesterom - moglo bi da vam se isplati, Anderleht pobeđuje za titulu

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

Gent je poslednjih nedelja prilično popustio, dok je Varegem konačno prekinuo dvomesečni post, ali slavio je kod kuće, i to protiv Ostendea, koji je objektivno slabiji od Bizona. Motivacija je takođe uz pulene Hejna Vanhazebruka, zbog čega je kec veoma izvestan. Kvota bi mogla da bude 1,55.

20:45 2015 Lester-Totenhem

Posle teškog gostovanja na Etihadu, ovo je još jedan veoma snažan protivnik za Lester. No, Lisicama u korist ide to što fudbaleri Totenhema nemaju baš previše motiva u ovoj utakmici. To ne znači da će se Pevci skloniti, ali kec bi mogao da dođe. Kvota na njega zaista je vredna rizikovanja.