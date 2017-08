PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Fiksevi su Inter, Bilbao i Anderleht, jaki kečevi na Vitorul i Nirnberg – da li izbeći Fener?

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

Ponovo se priča o jakom Interu, dobrom poslu u prelaznom roku, mogućnosti da se Neroazuri pod Spaletijevom komandom vrate u vrh italijanskog fudbala. Koliko je to realno videćemo već danas kada na Meaci gostuje Fjorentina. Inter je igrao odličnom u pripremnom periodu, nanizali su pet trijumfa. I Fjorentina je bila uspešna, ali verujemo da Inter ima snage da navijačima priredi dobar početak.

Marselj deluje prilično raspoloženo, iako je u Domžalama jurio prednost domaćina i na kraju došao do remija u prvom meču plej-ofa za ulazak u Ligu Evrope. Ipak, jasno je da je francuski velikan bio svestan da sa manjom potrošnjom energije može do pozitivnog rezultata u toj utakmici, pa će danas pokušati da nastavi siguran niz u Ligi 1.

14:30 1817 Anderleht-St. Trujden

Anderleht luta, ima samo četiri osvojena boda u prva tri kola, i to mora da se prekine jednom sigurnom pobedom, bez obzira na to što je sa druge strane vrlo nezgodan protivnik. Da je domaćin veliki favorit govori i činjenica da je slavio na sedam od poslednjih 10 mečeva protiv Sent Trujdena, dok je tri puta bilo nerešeno. Dakle – kec!