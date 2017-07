PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Igrajte na Marka Nikolića, probajte kombinaciju na Marakani

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostruki superpar.

Ekipa Marka Nikolića važi za najvećeg favorita za osvajanje mađarskog prvenstva. Lako su prebrodili dva kola evropskih kvalifikacija, ali kiksirali su na startu šampionata. Ekipa Videotona biće uslovno rečeno gost, ali susret se igra na Pančo Areni... Dakle, na stadionu gde Videoton igra kao domaćin. Uspeo je Marko Nikolić da napravi skladan kolektiv, verujemo da će se to videti i danas.

19:00 2708 Crvena zvezda-Radnički Niš

Vladan Milojević sigurno neće previše da kombinuje, ali određenih izmena će biti u sastavu za meč protiv Radničkog. Kako Zvezdu u četvrtak čeka okršaj sa Spartom ne treba očekivati goleadu. Crveno-beli će pokušati "trećom brzinom" dođu do cilja - a to su tri boda po svaku cenu. Naša je procena ne više od dva do tri gola...