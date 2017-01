NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

Vezani, i to ubedljivi porazi u derbijima sa Lionom i Monakom demantovali su našu tezu da je Marselj blizu potpunog oporavka, ali Monpelje je protivnik kojeg bi domaćin morao da savlada i donekle zaleči rane. Njihovi dueli često donose GG, međutim sada ćemo se odlučiti samo za keca.

20:45 4001 Osasuna-Malaga

Osasuna u 20. kolo Primere ulazi sa samo jednom pobedom, ostvarenom sredinom oktobra i to na gostovanju. No, kako je Malaga vezala četiri prvenstvena poraza, dok je na strani bez trijumfa još od marta, čini se da bi domaći mogli do sva tri boda koja bi ih pomerila s poslednjeg mesta.