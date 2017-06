PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Belgijanci su fiks! U fokusu i Rolan Garos, sumnjamo u Valensiju

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

Belgija ima peh jer neće igrati Eden Azar koji je povredio zglob, ali čini se da je sastav Đavola toliko jak da to neće predstavljati problem protiv Češke. Belgijanci dobro guraju u kvalifikacijama, za koji dan igraju i protiv Estonije, a to gostovanje će im mnogo lakše pasti ako dobiju ovaj meč. Fina kvota, lep kec za danas.

Nišikori ne leži Verdasku i to se videlo u poslednja tri međusobna duela koja su pripala Japancu, mada je istina svaki put bilo gusto. Oba tenisera su imala na turniru po jedan meč sa pet setova tako da je umor približan. Ne bi nas čudilo da bude neizvesna borba, ali prednost svakako ide Nišikoriju koji je favorit.

12:20 7786 Endi Mari-Karen Hačanov

Prvi reket sveta i najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg izdanja RG nikada se nisu sastajali do sada. Britanac postepeno podiže formu u Parizu, ali se do sada svaki put mučio u prvom setu. Hačanov je do borbe za četvrtfinale stigao preko Harija, Berdiha i Iznera, izgubivši svega dva seta, pa bi u slučaju da Endiju oduzme jedan, meč vrlo lako mogao da ode u 40+ gemova...