PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Goleada u Nankingu, Hamarbi i Željo su sigurni kečevi, a možda i više od toga

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostruki superpar.

Inter je u zvučnim test mečevima izgubio od Nirnberga, igrao nerešeno sa Šalkeom, dok je Lion deklasirao Seltik (4:0) i rutinski savladao Ajaks (2:0). Ali sve je to bio samo uvod u prave kontrolne utakmice za novu sezonu. Pa ćemo se uzdržati od prognoze na konačan ishod i ograničiti se na golove. Makar tri se plaćaju kvotom 1,40. Jer je malo verovatno da će ih biti manje. Utakmice na Interkontinentalnom kupu šampiona po tradiciji su efikasne.

Sastajali su se pet puta, a čak četiri puta meč je završen bez pobednika. Izuzetak je februarski duel kada je Beroe ponizio Dunav pobedom od 4:0. Uvereni smo da se to neće ponoviti. A kako bugarsko prvenstvo nije baš poznato kao posebno raspucano pokušajte da iskombinujete duplu šansu 1X sa tipom 0-3 gola ili za hrabrije čak i 0-2 za kvotu 2,00.

Tri meča odigrali su ovi rivali u Tuli i svaki put je Arsenal slavio i to prilično ubedljivo, pa je gol razlika 9:0. Ali ovo je njihov prvi sudar u eliti, pa očekujemo nešto oprezniji pristup i stoga manje golova. Domaći neće izgubiti, a čini nam se i da nećemo videti više od dva gola.

20:30 2786 Željezničar-GOŠK

Viceprvak protiv svežeg prvoligaša. Jeste prvo kolo i ekipe još nisu na pravom nivou, ali zaista nema razloga da se sumnja u Željezničar. Velika je to razlika u kvalitetu. Morala bi da bude. I domaći teren mnogo znači u tako neujednačenom prvenstvu. Uostalom, do sada su igrali šest puta i svih šest utakmica pripalo je Želji i to uz gol razliku 15:2. Na domaćem terenu na tri utakmice 10:0. Otud sigurna pobeda kao naš predlog.