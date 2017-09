PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Ziceri na Engleze i Dance, Crnogorci donose dve jake kvote

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima? Ostavite svoj komentar ispod teksta… Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara..

Pobedu Engleske će se nestrpljenjem očekivati i u Sloveniji. Poraz Slovačke bi otvorio vrata baraža za Slovence koji bi im prišli na bod ako večeras pobede Litvaniju. Dakle, Zmajčeki prvo moraju da odrade svoj deo posla, pa da čekaju dobre vesti sa Vemblija. Ne bi trebalo da imaju problema u svojoj misiji jer Litvanija stvarno nije rival kojeg se treba plašiti. Litvanci su u seriji od četiri poraza sa gol-razlikom 1:11, u očajnoj su formi i nemaju nikakavih ambicija do kraja kvalifikacija. Slovence očekuje lak posao...

20:50 9145 Del Potro -Tim

Huan Martin Del Potro je stigao do osmine finala bez izgubljenog seta i čini se da bi mogao da bude iznenađenje US Opena, naročito ako se uzme u obzir činjenica da ga u narednom kolu (ako prođe Dominika Tima) verovatno čeka Rodžer Federer koji je daleko od prepoznatljive forme. Nema sumnje da će argentinski i austrijski div odigrati zanimljiv meč, pa bi trijumfu popularnog Delpa trebalo dodati plus gemove i ovu kombinaciju naplatiti više nego trostruko.