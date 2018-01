PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Juve dobija Kjevo i izbija na vrh Serije A, u Valensiji goleada zagarantovana

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostruki superpar.

13:30 2063 Piterboro -Lester

Lester je i u prethodnoj rundi FA kupa igrao sa ekipom iz Lige jedan (i to slabije plasiranom nego što je Piterboro) i morao je da ide na popravni. To domaćima uliva izvesnu dozu nade, no forma Lisica je u usponu i ne bi trebalo da kiksiraju. Par je u našoj Super 6+1 ponudi.