PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Juventusova invazija na Sardiniju, Sevilja favorit u gradskom derbiju

Juventus je dobio prethodnih šest međusobnih duela kao gost, a čak i da nije tako dvojka bi bila jedini realan ishod. Domaći minulih nedelja nisu mogli da budu zadovoljni rezultatima. Istina, slavili su u prošlom kolu u Bergamu, međutim to nije dovoljno da bi se zapretilo šampionu.

Fudbaleri Valensije bili su neporaženi do decembra, da bi u minula četiri kola čak triput izašli sa terena pognutih glava. Opuštena Đirona kadra je da ih namuči, ali snaga Slepih miševa sprečava nas da vam preporučimo dvojku. Pošto očekujemo dosta golova na obe strane pokušajte to.

18:00 1029 Roma -Atalanta

Atalanta je poslednjih nedelja bila u malo boljoj formi nego Roma, no, Vučica je letos slavila u Bergamu i realno je da isto učini i na Olimpiku, bez obzira na to što su gosti pre nekoliko dana u Kup utakmici savladali Napoli na njegovom terenu. Baš to će naterati domaće da zapnu.