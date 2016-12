PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Seltik nastavlja pobednički niz, rizikujte s kecom na Karpi - Verona

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Na Hamiltonovu seriju remija nadovezali su se porazi od najtrofejnijih škotskih klubova, mada ni Rendžers, ni Seltik nisu lako slomili Akademce. No, forma Kelta ne ostavlja preveliku nadu domaćima u njihovom drugom okršaju u svega 11 dana. Kvota na dvojku nije velika pa kombinujte sa 3+.

13:30 2407 Rendžers-Invernis

Rendžers je u stalnoj jurnjavi za odbeglim Seltikom i savršeno mu ide na ruku to što Invernis već mesec i po dana igra ispod realnih mogućnosti. Kad pobeđuju na svom Ajbroksu, Džersi to mahom čine uz 2-3 pogotka, ali sada bi kvota na „suvog“ keca mogla da bude 1,50 pa birajte to.