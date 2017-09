PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Bajern jači od unutrašnjih problema i od Šalkea, Inter nastavlja seriju u Bolonji

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima? Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

20:00 4002 Valensija-Malaga

Uoči ove utakmice sudbina legendarnog Mićela na klupi Malage bila je neizvesna, ali bez obzira na to što su gosti i dalje bez ijednog boda, on je zadržao posao, barem za ovaj meč. No, čak i da je došlo do smene, kec bi bio jedina realna opcija jer je predubok kanal u kom su plavo-beli.