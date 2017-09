PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Barsi prvi derbi u Ligi šampiona, Lids nastavlja sa pobedama

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima? Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

I jedni i drugi su redovni učesnici Lige šampiona, ali dok je Benfika poslednjih godina stizala do eliminacione faze, navijači CSKA baš nisu mogli da budu zadovoljni izadnjima svojih ljubimaca. Mada su Moskovljani bili uspešniji u prethodna dva međusobna okršaja, verujemo u keca.

Barsa je pre dve godine savladala Juve u finalu LŠ, a on joj se proletos revanširao u četvrtfinalu. Nijedan ishod nije nerealan, ali bi nas iznenadilo ako ne bude golova na obe strane (iako je aprilski duel na ovom terenu završen 0:0). Zbog domaćeg terena blagu prednost ima Blaugrana.

20:45 6402 Mančester Junajted-Bazel

S obzirom na to koliko je Mančester Junajted potrošio ovog leta i kako je počeo sezonu, od Crvenih đavola očekujemo da daleko doguraju i u najelitnijem takmičenju Evrope. Na njihovim duelima sa Bazelom obično pada dosta pogodaka, pa kako je kvota za 3+ bolja od one za keca, biramo to.