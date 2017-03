NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima? Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

20:45 6402 Lester-Sevilja

Rezultat iz Sevilje ne zatvara vrata ni jednima, ni drugima. Lisice bi pobeda od 1:0 odvela dalje, no mi nismo sigurni u to da će domaći uspeti da do nje i dođu. Naime, gosti su neuporedivo iskusniji, a na strani igraju gotovo jednako dobro kao i kod kuće, pa nam dvojka deluje realnije.