NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima? Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

Vezista Japana i Borusije Dortmund Šinđi Kagava propustiće ovu utakmicu azijskih kvalifikacija za SP zbog povrede ramena, koju je doživeo na prošlonedeljnom duelu sa Sirijom. No, i bez njega gosti su apsolutni favoriti, posebno zbog činjenice da se meč igra na neutralnom terenu (u Teheranu).

Kamerunci se pripremaju za Kup konfederacija koji u subotu startuje u Rusiji, ali na ovom duelu koji se igra u Španiji uloga favorita pripada Kafedžijama. Kolumbijci su pre nekoliko dana prikazali odličnu partiju protiv Crvene Furije i bili su vrlo blizu trijumfa, a sada će do njega i doći.

19:45 6609 Norveška-Švedska

Šveđani su prošlog leta ostali bez nekoliko do tada standardnih prvotimaca, prvenstveno bez Zlatana Ibrahimovića, ali je šansa ukazana generaciji koja je 2015. bila prvak Evrope za igrače do 21 godine. Kvalifikacije za SP pokazuju da je to bio odličan potez, pa ovde vredi pokušati sa dvojkom.