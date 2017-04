Predrag Pantović vodi Borac, želja plasman u ABA ligu!

Čačani imaju cilj da ponovo kraj Morave igraju s najvećim klubovima s prostora bivše Jugoslavije

Košarkaši Borca ispunili su plan za ovu sezonu izborivši plasman u MOZZART Superligu. Čačani su sa druge pozicije u MOZZART KLS ligi ušli među osam najboljih ekipa u državi, zabeležili u prvom kolu pobedu nad Dinamikom, i tu ne žele da stanu.

O završenom delu sezone i predstojećim utakmicama, kao i željama i planovima Čačana razgovarali smo sa uspešnim privrednikom Predragom Pecom Pantovićem, potpredsednikom kluba, koji je svojski, uz direktora Marka Ivanovića i trenera Raška Bojića, izneo teret ne samo ove sezone.

„Borac je počeo ligu sa dve pobede. Doveli smo nekoliko novih igrača, da bi se već na početku Marko Radonjić i Nemanja Mišković povredili. S obzirom na to da su to dva ključna igrača, bio je to veliki hendikep, tako da smo vezali pet poraza. Kasnije smo počevši od Konstantina u Nišu nanizali 15 pobeda. Taj niz se prekinuo porazom u Subotici, a onda su usledile pobede u MOZZART KLS ligi i ova prva u MOZZART Superligi. Znači, od poslednjih 20 odigranih utakmica, pobedili smo 19. Ne bih da zaobiđem i pobedu u prijateljskoj utakmici nad FMP-om koja je bila u visokom takmičarskom ritmu, što se dalo videti na terenu. Tokom cele utakmice smo vodili. Ipak smo ušli u produžetke i pobedili sa 12 koševa razlike, što pokazuje da se možemo nositi i s timovima koji su igrali ABA ligu“, kaže za MOZZART Sport Pantović.

Da li ste zadovoljni plasmanom u MOZZART KLS ligi?

„Bili smo drugi na tabeli, što je dobro. Uz malo sreće mogli smo da budemo i prvi. Ukoliko do 2018. godine uspemo da se plasiramo u ABA ligu, sigurno ćemo u naredne četiri godine biti stabilan superligaš. To nam je samo jedan od ciljeva uz poboljšanje uslova za rad sa prvim timom.“

Da li je Borac već sad zreo za plasman na Jadran?

„Klubovi koji se takmiče u ABA ligi imaju veća finansijska sredstva i samim tim mogu da naprave skuplji tim. Dosta im znači i iskustvo u ABA ligi koje im daje sigurnost. Čačak je ipak grad košarke. Od 14 prvotimaca, njih deset je iz Čačka. To govori da se u ovom gradu rađaju talenti, da se sa njima radi. Takvu privilegiju imaju još samo Partizan i Zvezda. Marko Radovanović, koji se vratio u FMP jer je bio na dvojnom ugovoru, jedanaesti je igrač iz Čačka. To ne znači da su ova četiri igrača sa strane manje važna. S ponosom ističem da su odlično primljeni u našu sredinu, a došli su kako bi svojim kvalitetom poboljšali prvi tim Borca. Neki su iskusni, poput Ace Todorovića, a neki izuzetno mladi kao što je Ilija Đoković. Marko Radonjić je pokazao veliki potencijal ove godine. Nemanja Mišković je tu već dve godine, ali je imao taj peh sa povredom. Veliki je motivator i voli ga ceo tim.“

Sledeća utakmica koja se igra protiv Mege će pokazati gde je Borac?

„Osim Zvezde, koja pobeđuje velike evropske timove, mislim da ćemo moći da se nosimo sa svima. Naravno, ako neki protivnici imaju lošiji dan, a Borac bolji, uz povezanost tima i publike kao šestog igrača, siguran sam da ćemo pobediti kod kuće bar jednog abaligaša. Daj bože i dva. Pobeda protiv Dinamika daje nam veliku verovatnoću da budemo makar peti ove godine. U razgovoru s predsedništvom naše lige saznao sam da postoji mogućnost da se odigra kvalifikacioni turnir kao što je nekada bilo. Taj predlog je podržao i Nebojša Čović koji će predsedavati Jadranom. To bi otvorilo vrata Borcu da kao peti uđe u ABA ligu jer Srbija zaslužuje da ima više od četiri tima u regionalnom takmičenju. Nas od nekih drugih klubova razlikuje povezanost tima sa publikom i gradom, odnosno grada sa klubom, a takođe veoma je izražen timski duh u ekipi. To je ključ koji će možda doneti rezultat i ove sezone.“

Šta bi za Borac, navijače i grad značilo učešće u Jadranskoj ligi?

„Neke naše generacije pamte Borac iz one stare Jugoslavije. Tad smo se uspešno nosili s velikanima poput Cibone, Jugoplastike, Bosne, Zadra… To je oblikovalo i mentalitet Čačana koji su shvatili da, iako dolaze iz male sredine, mogu da se nose sa velikima. I tad smo imali gro igrača iz Čačka sa samo nekoliko iz okolnih gradova. To je recept i za sadašnjost i budućnost Borca. Mi moramo da budemo regionalni centar. Poboljšaćemo individualni rad sa mladim igračima. Uspeli smo da lansiramo neke igrače od Nikole Pešakovića, Alekse Avramovića, Nemanje Todorovića, Andreje Stevanovića preko povratka Marka Radovanovića, Ilije Đokovića…“

Široj javnosti je manje poznato da je upravo Predrag Peca Pantović, koji sa suprugom Slađanom vodi veoma uspešnu firmu P…S… fashion, u prethodnom periodu mnogo uradio za Borac i da nije bilo njega, ovo sve ne bi izgledalo ovako.

„Kao dete sam trenirao u Borcu i odatle potiče velika ljubav prema klubu, ali ne bih sebe stavljao u prvi plan. Mora se pošteno reći da nije svojevremeno bilo kompanije MOZZART ne bilo ni ovih sadašnjih rezultata. Zahvaljujući tom sponzorstvu, očišćeni su raniji dugovi, a potom sam se uz direktora Marka Ivanovića i ja više uključio u celu priču. PS fashion je brend u Srbiji, ali je Borac najveći brend Čačka.“

Uloga trenera Raška Bojića je takođe velika.

„Bojić je pokazao ogromnu ljubav prema klubu. To se retko sreće. Njegov rad je dao mogućnost igračima da se razvijaju… Ne treba zaboraviti da je on, kao i trener Aleksandar Bjelić, oprostio veliki broj plata iz ranijih vremena. Borac će pojačati rad sa mladim selekcijama. Zato smo napravili saradnju sa čačanskim klubom Mladost. Veoma je važno da mladi igrači u Čačku eksplodiraju, da ih istrpe i domaći treneri i čačanska publika.“

Borac je na putu da dobije novu upravu, upravo s Predragom Pantovićem kao predsednikom.

„Prihvatio sam tu ulogu. Razgovarao sam sa gradonačelnikom Milunom Todorovićem koji je prvi čovek sa kojim u svakom trenutku možemo da razgovaramo o problemima kluba. Nova uprava će biti sastavljena isključivo od ljudi iz privrede, dakle neće biti političara. Prirodna veza je između sporta i privrede. Ciljevi će se postaviti, mada se znaju. Plaman u viši rang, ključ je rad sa mladim igračima… Moramo ući u ABA ligu, to će privući i nove mlade snage u Borac. Cilj je i pomoćni teren sa parketom da bi se igrači dodatno usavršavali. Ali hajde da sačekamo konstituisanje nove uprave što je vrlo blizu.“

Čačanska publika je uvek bila šesti igrač kluba.

„Publika mora da prepozna ovaj trenutak. Moraju biti uz nas i kao do sada navijati za svoje ljubimce. Zna se da čačanska publika ima tu sportsku, navijačku kulturu. Nekad smo aplaudirali i podržavali i rivale, poznati su aplauzi recimo Draženu Petroviću. Uz naše navijače možemo do pobeda i protiv jačih ekipa. Publika motiviše naše momke poput sjajnih Marinovića, Mićića i ostalih“, zaključio je Predrag Pantović.

Piše: Đurđe Mečanin