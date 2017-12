Predsednik Partizana: Ne sviđaju mi se neke stvari kod Mute

„Ipak, on je dobar trener i trebalo bi da ima jaču podršku“, poručio Ostoja Mijailović

Sedam poraza na osam poslednjih utakmica. To je učinak košarkaša Partizana u prethodnom periodu, ali predsednik crno-belih Ostoja Mijailović kaže da trener Miroslav Muta Nikolić ne mora da brine za posao!

Istina, prvi čovek Partizana je dodao da mu se ponašanje temperamentnog stručnjaka na konferencijama za medije ne sviđa, ali i istakao da mu treba pružiti podršku.

On je u razgovoru za Informer pričao i o slučaju Zagorac, kao i o tome da dug prema Marifn banci predstavlja veliki kamen oko vrata klubu iz Humske.

„Moram da priznam da se ni meni nisu svidele neke stvari kod Nikolića. Tu prvenstveno mislim na izjave koje daje na konferencijama, a nemaju veze sa njegovim poslom. Svako u klubu bi trebalo da radi svoj posao ako želimo da funkcionišemo normalno“, rekao je Mijailović za Informer.

Crno-beli su nisku poraza nastavili u Litvaniji, mada nije bilo realno da poprave evropski saldo bez Vilijama Gosa i Novice Veličkoviča.

„Miroslav Nikolić je dobar trener, ali ne može preko noći neke stvari da se srede. Radi u situaciji koja nije laka i trebalo bi da ima malu veću podršku. On ima ugovor na tri godine sa Partizanom i ja ću se potruditi da to ispoštujemo, iako je ugovor potpisan pre nego što sam ja došao u klub“

Predsednik Partizana govorio je i o neveseloj finansijskoj situaciji.

„Finansijska situacija je i dalje veoma loša. Imali smo u ponedeljak sednicu Upravnog odbora i u narednih dan-dva ćemo u javnosti izaći sa svim brojkama. Imamo brojna dugovanja prema bankama, a posebno bih istakao Marfin banku. Oni uopšte nemaju razumevanja za klub, niti žele da se dogovorimo. Kamata je ogromna i onaj ko je uzeo taj kredit je nanemo veliku štetu klubu“.

Nadali su se Grobari da će u crno-belom dresu ove sezone gledati Radeta Zagorca. U jednom trenutku se činilo da je dogovor postignut, ali...

„Mi smo imali jaku želju da dovedemo Zagorca i učinili smo sve što je u našoj moći da on potpiše za Partizan. Njegov menadžer Miško Ražnatović je takođe bio za to da on dođe kod nas. Bio je plan da ugovor bude na tri godine, to sam ja želeo. Zatim smo uspeli da se dogovorimo o parama, ni to nije bio problem. Međutim, Rade je na kraju doneo odluku da ode u Španiju i to je to“, dodao je Mijailović.

