PREJAK JE! Made in Serbia - Nikola Jokić ® (VIDEO)

Prljavi ples Nikole Jokića u novoj pobedi Denvera - 125:117

Pažnja, pažnja! Daje se na znanje - dominacija Nikole Jokića ne prestaje! Odavno smo shvatili da Srbija ima sledeće veliko ime NBA lige, ali neverovatni centar iz Sombora ne prestaje da pomera granice realnosti. Jer, njegova košarka zaista izgleda kao magija. U prevodu - PREJAK JE!

Ne samo što je Denveru obezbedio još jednu veliku pobedu u poteri za poslednjim mesto u plej-ofu, već je pružio još jedno izvanredno izdanje, kojim je pokorio Indijanu, a Majlsu Tarneru i Alu Džefersonu pružio besplatni čas košarke - 125:117 (34:26, 30:27, 30:22, 31:42).

Jokić je za 34 minuta na terenu spakovao 33. dabl-dabl ove sezone, sa 30 koševa, 17 skokova i pet asistencija. Od čega je jedna bila brutalno dobra! Ponovo u svom maniru - iza leđa, bez gledanja, a srećni dobitnik bio je Vilson Čendler. Ovo dodavanje NBA liga svrstala je u kategoriju „Asistencija večeri“, gde su se i ranije nalazile đakonije iz kuhinje srpskog asa. Asistencije ovog tipa postale su Jokićev trejdmark (®), a njegovi saigrači mogu samo da budu zahvalni što imaju ovakvog majstora košarke kraj sebe.

Mogao je Jokić da pripiše još jednu spektakularnu asistenciju na meču, ali je Danilu Galinariju nedostajalo malo koncentracije kako bi loptu položio na koš na pravi način.

You've got to be kidding me, Nikola Jokic. pic.twitter.com/wjMu5xMZHV — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) March 25, 2017

Svojih 30 koševa Nikola je skrojio po meri, pošto je uzeo tek 18 šuteva, od čega je 12 puta bio precizan. Koliko je zapravo bio dominantna figura na parketu dvorane Bankers Life Fieldhouse možda i najbolje opisuje to da je do poluvremena Jokić već imao dvocifrene brojke u dve glavne statističke kolone. Odnosno, za 18 minuta proknjižio je 21 koš (9/11 iz igre), a uz to uhvatio je i 12 lopti i podelio četiri asistencije.

Mada je veći deo posla odradio već tokom dve uvodne četvrtine, Jokićev uticaj na konačni ishod meča bio je ogroman i u samom finišu. Naime, u trenucima kada se Indijana opasno približavala, pri rezultatu 111:105 za Denver i pet minuta do kraja, Jokić je prvo „prodao“ fintu kojom je zaradio dva slobodna bacanja, da bi onda u sledećem napadu Somborac imao jednu daleku trojku. Naravno, u oba navrata bio je bez greške. Pritom, Denver je do tog trenutka imao katastrofalnih 0/7 za tri poena u poslednjem kvartalu.

Jokićevo veče ulepšali su i njgeovi saigrači, posebno tandem Danilo Galinari - Vilson Čendler. Italijanski reprezentativac pribeležio je takođe dabl-dabl s 21 poenom i 11 skokova, dok je iskusni krilni košarkaš spakovao 24 poena. Indijaninu listu strelac predvodio je Pol Džordž s 27 poena, Džef Tig dodao je 21, a Majls Tarner 20 koševa. Monta Elis imao je 17 poena.

NBA - REZULTATI

Šarlot - Klivlend 105:112

/Voker 28 - Džejms 32/

Indijana - Denver 117:125

/Džordž 27 - Jokić 30/

Orlando - Detroit 115:87

/Ros 18 - Leuer 16/

Vašington - Bruklin 129:108

/Vol 22 - Hamilton 20/

Boston - Finiks 130:120

/Tomas 34 - Buker 70/

Čikago - Filadelfija 107:117

/Batler 36 - Šarić 32/

Hjuston - Nju Orleans 117:107

/Harden 38 - Dejvis 33/

Milvoki - Atlanta 100:97

/Adetokunbo 34 - Šreder 28/

Golden Stejt - Sakramento 114:100

/Kari 27 - Hild 22/

LA Lejkers - Minesota 130:119 - posle produžetka

/Klarkson 35 - Vigins 36/

(FOTO: Action Images)