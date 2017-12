Pobeda Zvezde u Valensiji je po mnogim parametrima nešto novo i u ovoj sezoni neviđeno. Ovo je trenutak koji može, i menja, celu sezonu

Crvena zvezda je vezala pet pobeda u svim takmičenjima, od toga tri u Evroligi. Crvena zvezda je potpuno promenila tok sezone, a brejkom u Valensiji je probudila i nadu kod navijača da i ove sezone mogu da se nadaju borbi za TOP 8. Ova utakmica, odnosno čitava serija nepobedivosti, mogla bi da bude prekretnica za Dušana Alimpijevića i njegovu ekipu. Izgleda da su stasali i sada imaju podlogu da mogu da pucaju na najviše rezultate.

Trebalo je vremena da Zvezda "klikne". Morali su zvezdaši da čekaju i trpe poraze od Bamberga, Baskonije, samo 59 datih poena protiv CSKA u Beogradu. Ali, čekanje se isplatilo. Utakmica protiv Valensije je nešto što do sada nismo videli od Zvezde iz nekoliko razloga.

A svi ti razlozi daju za pravo Zvezdi da joj samopouzdanje bude još mnogo veće nego što je sada.

Zvezdino glavno oružje ove sezone su trojke. I to je bio trejdmark igre. Mnogo šuteva crveno-belih, protiv Real Madrida je recimo bilo čak 40 takvih pokušaja. Umalo su crveno-beli oborili rekord Evrolige po broju pokušaja za tri poena. Mnogi su se zapitali - šta kada šut stane? Ima li Zvezda plan B?

I ispostavilo se da ima.

Ta tendencija se videla još na meču protiv Anadolu Efesa kada je Zvezda počela da unosi igru "unutra", a protiv Valensije je baš bilo vidljivo da je plan B proradio. To kažu i brojke. Zvezda je šutirala za tri poena samo 6/21‚ tako da su Alimpijevićevi puleni morali da pronađu bolji način da daju koševe. Zvezda je šutirala za dva poena 21/36, na početku meča praktično bez greške pa je to bio važan aspekat celog meča.

Celokupnu filozofiju "kada ne idu trojke, udri dvojkama" može da se vidi na primeru Džejmsa Feldina. On je dao 26 poena, a šutirao je za tri poena 0/4. Naravno, kako je i sam priznao posle meča, kada je video da šut ne ide opredelio se na prodore i šutirao je za dva 8/10 i imao pet asistencija. Veoma pametna odluka. Nije nastavio da srlja kao što je to čest slučaj.

Pobeda nad Valensijom biće upamćena i po velikoj seriji Zvezde od 17:0. Zvezda je u poslednjoj deonici gubila s 72:59, a posle serije vodila je s 72:75. Pogledajte koliko je to velika razlika. A tu se ne vidi samo da je tim imao košarkaški kvalitet da se vrati iz minusa, već da je imao "glavu" za to. I to na protivničkom parketu.

Ne sećamo se, podsetite nas, da je Zvezda skorije imala ovako veliki preokret u Evroligi. Možda u Istanbulu protiv Galatasaraja prošle sezone, kada je domaći tim imao i 13 razlike prednosti, ali to su bile uvodne četvrtine, ne može da se poredi sa ovakvom serijom na samom kraju meča. Ovo je zaista bilo posebno.

Nema boljeg pokazatelja, poput lakmus papira, da je ovaj tim sazreo koliko je mogao za sve ovo vreme od početka sezone i da sada pokazuje šta može. I pokazuje pre svega da ima čvrstu glavu. A to je jako skup kvalitet.

Ovaj meč pokazuje i da je trener Alimpijević imao mirnu i čvrstu glavu. Mnoge je iznenadilo kada je izveo Ročestija kako bi ga odmorio, ali se to pokazalo kao prava odluka u samoj završnici pa je Tejlor dao onaj šut za dva koji je možda i najvažniji na meču. Takođe, procena da Davidovac treba da igra na pleju, te da mu se ukaže šansa na toj poziciji umesto Nikole Radičevića, je bila više nego dobra. Davidovac se potpuno uklopio u ekipu, a otkako on igra kao drugi plej Zvezda nije izgubila utakmicu (ne računajući Baskoniju gde je tek u drugom delu meča dobio prvi put priliku).

Takođe, jasna je tendencija da su mladi igrači počeli da pružaju bolje igre i to je sigurno jedan od razloga boljih rezultata. Naravno, uz dosta bolju odbranu, koja sigurno može da bude i bolja. Recimo, na startu sezone su vukli Ročesti, Feldin, Bjelica i Antić, dok je tek tu i tamo neki od “mladića” pomogao dobrim učinkom. Sada je recimo Nemanja Dangubić ušao u bolji šuterski ritam, Ognjen Dobrić igra sve bolje, pametno troši minute, Stefan Janković pokazuje određeni napredak, mada je on sposoban i za bolje od ovoga, kao i Matijas Lesor, a o Davidovcu smo sve već rekli.

Videćemo kako će Alimpijević uklopiti pridošlicu Dilana Enisa u ceo sistem jer su se Ročesti i Davidovac zaista pokazali kao odličan plejmejkerski tandem, tandem koji se dopunjuje. Možda će se Enis dopunjavati s Davidovcem na poziciji rezervnog pleja, možda će dobiti prednost u odnosu na Zrenjaninca, a možda će Enisova pozicija biti na dvojci gde će odmenjivati Feldina, jer ovaj momak koji je došao iz Mege i to može da odigra.

Kakogod da odluči, ekipa će sa Enisom svakako biti jača, a već sa ovim skorom od 5-7 u Evroligi i 9-2 u ABA ligi (s šansom da se s pobedom u Baru protiv Mornara izjednači s prvoplasiranom ekipom Budućnosti) možemo da konstatujemo da su crveno-beli preokrenuli tok sezone i da njihovi navijači mogu da se nadaju uspehu na oba fronta. Biće jako uzbudljivo u nastavku sezone.

A pre samo pet utakmica sve je delovalo daleko, daleko lošije…

(FOTO: MN Press)