PRELAZNI ROK – PARTIZAN: Pojačanja za 0 evra! Još jedno krilo? Zavisi od trojice... Novi napad, možda i nova odbrana

Crno-beli čak četiri posla završili pre početka zimske pijace, Božinova žele na istoku, petorica spremna za odlazak

O Partizanovoj upravi može i ovako i onako, ali na osnovu poteza povučenih u osvit prelaznog roka deluje da će navijači crno-belih u prolećnom delu sezone imati razloga da trljaju ruke od zadovoljstva. Dva velika posla u Humskoj 1 su ozvaničili, treći je pred realizacijom i još ako se istinitim ispostave najave kako su ubedili nosioce tima da ostanu onda će Grobari imati povod da ovaj januar slave.

Početak zimske pijace Parni valjak čeka jači za Leandrea Tavambu, kamerunskog napadača, koji je još u krajem novembra overio trogodišnju saradnju i stigao kao podrška sadašnjim špicevima. Od doskorašnjeg provtimca Kairata očekuje se da se uklopi u sistem igre sa Urošem Đurđevićem - sam potrdio da ostaje – odnosno da Partizanu donese kvalitet više u ofanzinvoj liniji, jer osim klasičnog centarfora može da dejstvuje i na krilnim, kao i poziciji polušpica.

Tabambin dolazak i izvestan ostanak Đurđevića, znači da će tokom aktuelnog prelaznog roka klub napustiti dvojica napadača. Prioritet rukovodsta je rastanak sa Nikolom Đurđićem, koji nije opravdao očekivanja, a s obzirom da zarađuje 280.000 evra godišnje plan je da se rastereti budžet. Za letošnju akviziciju iz Augzburga interesovanje je pokazao Kjevo, želi ga na zajam do kraja sezone, međutim, Partizan bi da ga se odmah reši i to je glavni kamen spoticanja.

Činjenica da je došao Tavamba, kao i da mu je ostalo još samo šest meseci ugovora približila je izlaznim vratima Valerija Božinova. Čelnici kluba su Bugarinu predložili rastanak i on je raspoložen za promenu sredine, a pominje se da ga najviže žele u Kini, Japanu, Južnoj Koreji i zemljama arapskog sveta, gde na osnovu imena može da dobije „jak“ ugovor. U slučaju rastanka sa Đurđićem i Božinovim, crno-beli bi kao alternative na napadačkim pozicijama imali talentovane tinejdžere Dušana Vlahovića i iz omladinaca (prvi strelac lige) u prvi tim prekomandoanog Đorđa Jovanovića.

Kako reče sportski direktor Ivica Iliev, Partizan je napravio veliki posao time što je ubedio tandem Brazilaca da ostane do završetka letnjih kalifikacija. S obzirom da su jesenas bili oslonci ekipe, na Topčiderskom brdu su procenili da bi Leonardu da Silvi Sozi i Evertonu Luizu trebalo povećati platu, obećana im je povišica u zamenu za vernost do kraja avgusta i to je svakako saznanje koje raduje navijače. Jedino što bi s rezervom trebalo uzeti informacije o Leonardovom statusu, jer prvi strelac Superlige ima izlaznu klauzulu u vrednosti od 2.500.000 evra.

Potpis Tavambe, dogovor sa Brazilcima, produžetak saradnje sa kapitenom Sašom Ilićem (do juna 2018) i profesionalni ugovor sa dosadašnjim štoperom Teleoptika Strahinjom Bošnjakom predstavljaju uvod u ono što se čeka godinu dana, a zove se – štoper!

Rešenje sa poziciju sa koje je bez razloga oteran Marko Jovanović, a s debelim razlogom Sedrik Gogua (mada je on na papiru i dalje fudbaler Partizana, iako je bio na probi u kijevskom Dinamu) biće Nikola Vujadinović. Iskusni defanzivac je već postigao dogovor sa Ilijevim i trenerom Markom Nikolićem oko statusa u ekipi, sa generalnim direktorom Milošem Vazurom precizirao je finansijske detalje ugovora, ali da bi on bio potpisan mora od Kineza da „izboksuje“ čiste papire. Odmah posle Božića Vujadinović bi trebalo da se zaputi u Aziju i raskine ugovor sa Peking Enterprajzom, što je jedini način da dođe u Beograd, pošto crno-beli ne planiraju da plaćaju obeštećenje.

Uostalom, tako su doveli Tavambu, tako žele i Mohameda El Monira (takođe slobodan igrač) u slučaju da prodaju Nemanju Miletića i reše pitanje levog beka. Na to ih promorava loša finansijska situacija, pa je dovođenje igrača bez ugovora jedino rešenje koje dolazi u obzir. Isto važi i za desnog beka pod uslovom da Miroslav Vulićević dobije ponudu da se oproba u inostranstvu.

Ono što niko neće da kaže, a što se čini izvesnim, jeste napad na još jedno krilo. Alen Stevanović ima ponudu Antalije i na pragu je odlaska, Marko Janković jeste pokazao neke kvalitete, ali Partizan jednostano nema 1.200.000 evra da bi na leto iskoristio opciju iz pozajmice i vratio ga za stalno iz Olimpijakosa, Nemanja Mihajlović se jesenas mučio i čak se za njega pominje da bi mogao preko granice, što bi otvarilo prostor za angažovanje još jednog fudbalera koji brzinskim i tehničkim mogućnostima može da donosi prevagu na terenu.

Posle odlaska Gregora Balažica (novi klub je ruski Ural), put inostranstva se, osim već pomenutih Đurđića, Božinova, Stevanovića, Miletića i Mihajlovića, sprema još i Marko Jevtović, koji se dobrim igrama jesenas „vratio na mapu“, dok bi, s obzirom da nisu u prvom planu, novi angažman mogli da potraže Miroslav Bogosavac, Nebojša Kosović (u vidu transfera ili pozajmica). Ostaje i da se vidi kakav će biti status letos dovedenih igrača, koji nisu imali zadovoljavajuću minutažu, poput Saše Marjanovića, Petra Đuričkovića i Milana Radina.

Povrh svega: šta ako niko od projektovanih za prodaju ne ode, kako onda premostiti finansijski jaz do juna i da li onda veži plan o ostanku Brazilaca?

