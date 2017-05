PRELAZZI: Aspas, onaj korner i iskupljenje pred Murinjom (VIDEO)

Ostali su mu samo oni Englezi, oni mu se još smeju...

Veličina slova A A A

Ne volim da se sećam te utakmice, bah, ne volim da se sećam ničega iz tih grozničavih poslednjih dana aprila 2014. godine, kada je titula za Liverpul bila opipljivo blizu samo da bi se, ubacite ovde slobodno psovke upućene životu, krvi, sudbini i tome redom, da bi se sva nadanja, snovi i delirijum raspukli u jednom jedinom meču.

Pamtite to, verovatno, kada je na Enfild 27. aprila stigao Čelsi. Murinju nije trebalo ništa, oprostio se već od titule, ona je bila Sitijeva ili Liverpulova, ali Žoze je uvek igrao samo za sebe, svoju čast i obraz, ma koliko drugima bio nerazumljiv.

Pamti se sa suzama u očima, i pamti se sa zluradošću one druge polovine čovečanstva koja ne voli Liverpul, ono klizanje Stivena Džerarda, tu je Demba Ba, sve ostalo odvija se kao mnogo loš film sa mnogo tužnim krajem; ali nije to, uz sav bol, nije to bio potez koji će obeležiti jednu karijeru. Preveliki je talisman bio kapiten Redsa da bi to bilo istina, da mu ne bi bilo oprošteno, da ga to ne bi učinilo, onako kao što to samo bogovi mogu da udese, još većim.

Ne, događaj o kojem pričamo dogodio se još kasnije, pri samom izmaku utakmice, kada je Liverpul očajnički jurio makar izjednačenje. Skoro svi igrači kampovali su pred golom Čelsija, isticao je i 91. minut kada je izveden jedan kratak korner s leve strane, onda Suarez hvata volej, nada još tinja ali Švarcer izbacuje loptu opet iza gola. Opet korner, ovaj put s desne strane.

Prilika za levaka, prirodno.

Cela karijera mogla bi da stane u taj jedan korner.

I prava je sreća što, na kraju, nije bilo tako.

Jago Aspas je čitave sezone kuburio sa formom, odigrao je ni petnaest loših utakmica, bez ijednog postignutog gola, mada je po dolasku, na pripremnim mečevima, kada su i pritisak navijača i brutalnost defanzivaca bili mekani, doslovno blistao.

Galjegos je kasnije pričao da se nikada nije navikao na Englesku, na grad koji je bio na jednom sasvim drugom, mnogo hladnijem i mutnijem moru i uopšte nije mirisao kao njegov Vigo, da je od jezika znao samo "yes" i "fuck off", što je mogućnosti komunikacije sa Skauzerima svelo ispod minimuma, i valjda je morao da simbolično još izvede taj korner – ako bi se to "izvođenjem" uopšte moglo nazvati – pa da svi znaju kako je njegova karijera kalirala, s etiketom od 9.000.000 evra koliko je Liverpul platio Selti za njega prethodnog leta.

Da ne nosi broj devet na dresu – pre njega su ga dužili Ijan Raš, Robi Fauler ili Fernando Tores – i da trenutak nije baš takav, devedeset-i-neki minut odlučujućeg meča za titulu, možda bi se taj korner nekako i zaboravio. Ovako ostaje zauvek, među navijačima Liverpula, kad pomenete njegovo ime svi se sete Najgoreg Kornera Na Svetu, trenutka kada se zaleće, gleda negde na penaltik ali, lopta ide na rogalj kaznenog prostora, a tamo je Vilijan i otišla je poslednja šansa.

Jago Aspas ni pre tog momenta, biće, nije imao nikakvu budućnost na Enfildu, ali posle toga njegov je položaj postao neizdrživ.

Projektovan da bude zamena Luisu Suarezu za kojeg se znalo da će otići leta 2014, a potom obeščašćen kao jedno od najgorih pojačanja u istoriji Liverpula – takmičio se sa jednom prethodnom “devetkom”, El Hađijem Dijufom, i sa svojim naslednikom u špicu, Balotelijem – Aspas će pobeći na rodno Iberijsko poluostrvo, prvo na pozajmicu u Sevilju, gde neće naći sreću skoro kao ni u Liverpulu, da bi shvatio da mora da se vrati kući, u svoj voljeni grad, na stadion Balaidos do kojeg mu ne treba ni pola sata vožnje od rodnog sela, među svoje ljude, gde neće biti lik iz kornera u devedesetom minutu, već lokalni heroj, majstor fudbala, što u stvari i jeste...

Možda Aspas jednostavno nije bio podoban i pogodan za Premijer ligu, možda Brendan Rodžers nije umeo da upotrebi njegove kvalitete – i oko za pas i asistencije, i mogućnost da igra i po krilu i u špicu, i sjajnu tehniku – niti ga je, Severni Irac je često optuživan za to, umeo razumeti.

A da je u hladnim jesenjim i zimskim danima, kada je Liverpul ređao pobede, Aspas malo više osetio teren i naučio da se tuče po kišu Hotornsa ili vetru Britanija stadiona, možda bi i onaj korner bio izveden drugačije.

Ali ako je Jago Aspas, "Genije iz Moane" kako ga zovu u Galiciji, nešto naučio o životu i fudbalu, to je da se ne treba osvrtati. Šta je bilo, bilo je, i Rodžers i Murinjo i Čelsi i Sevilja, sve to je – a nije samo fraza – od napadača napravilo većeg, iskusnijeg, boljeg čoveka.

Onog koji debituje i za špansku reprezentaciju, u 30. godini, i to na Vembliju, i postiže gol.

I onog koji će večeras, na Balaidosu koji je video toliko čudesnih evropskih noći – ko nije uživao u kratkotrajnom hitu zvanom EuroSelta, kada su pod Viktorom Fernandezom genijalci poput Mostovoja, Karpina, Katanje, Gustava Lopeza, Mazinja ili Makelelea izvlačili uši čitavoj Evropi, skupa sa Juventusom i Benfikom i našom Crvenom zvezdom, koja ih je jedina uspela čak i nadigrati – biti najveća pretnja po istog onog Murinja, kada se Selta i Mančester Junajted budu sreli u prvom meču polufinala Lige Evrope.

Jeste to veče koje je Selta dugo čekala, i jeste veče koje je zaslužio Eduardo Berizo, bivši asistent Marsela Bjelse sa klupe reprezentacije Čilea, ali niko mu se ne raduje kao čovek u kojeg će biti uperene kamere i diktafoni engleskih novinara.

I sebi i Španiji je već dokazao kakav je igrač, pošto je trenutno četvrti strelac Primere sa 17 golova (više su dali samo Mesi, Suarez i Ronaldo, a Aspas i Selta poslednjih nedelja posvećeni su isključivo Evropi) i ako nastavi ovim tempom neće mu umaći samaljot za Rusiju i Mundijal dogodine. Ostali su mu samo oni Englezi, koji mu se još smeju...

Seltu su na prelazu vekova proslavili stranci, posle toga prošla je i golgotu Segunde, i to u dva navrata, lige iz koje se možda i teže vratiti nego iz izvikanog Čempionšipa – u drugom pokušaju trebalo im je čak pet sezona – i nekako je romantično da ih u duel protiv jednog od najbogatijih klubova na svetu, sa najpoznatijim trenerom na svetu i sa svom nadobudnošću koju Junajted (ne) zaslužuje, povede lokalni heroj.

Rođen u Moani, svega dvadesetak kilometara od centra Viga, Aspas je odrastao zaljubljen u nebeskoplave boje drugog najuspešnijeg galicijskog kluba. Postoji anegdota da je toliko želeo da igra za Seltu da je na prvoj proba slagao da ima devet godina, kako bi ga pustili da trenira sa petlićima.

Ništa drugo nije želeo da postane u životu do fudbaler, ništa ga nije zanimalo sem lopte, i da bude upola dobar igrač kao njegov stariji brat Džonatan, a postao je barem dvostruko bolji. I nikoga nije voleo kao Seltu, toliko da je kategorički odbijao ne samo provokacije da bi nekada možda mogao da zaigra za rivalski Deportivo, već i da ih toliko ne voli da ne bi imao ni devojku iz Korunje.

Ovoj priči, ponovimo, ne nedostaje romantike: 6. juna 2009. Selta je bila na korak od ambisa, od Tercere. Na Balaidosu je gostovao Alaves i samo je pobeda održavala domaće u drugoj ligi. Dvadesetjednogodišnjak za kojeg gotovo niko na stadionu nije pre toga ni čuo, ušao je s klupe i u 80. minutu dao gol glavom za 1:0.

Dva minuta pre isteka devedesetog, Alaves je izjednačio, ali Aspas je imao poslednju reč: jedna odbijena lopta duboko u sudijskoj nadoknadi vremena – koja razlika u odnosu na onaj aprilski Enfild! – naletela mu je na nogu, za drugi gol, za pobedu i opstanak.

Sa svim tim iskustvima ispod pojasa, sa golovima koje je davao i Barseloni i Realu, “lažna devetka” Selte večeras će napasti dosadnu, ali ne i nesavladivu odbranu Junajteda.

Momak koji živi za svetloplavi dres i koji bi za njega i umro ako bi Selta to od njega tražila – uostalom, već jednom mu je spasla život i karijeru, i Aspas oseća da je svojim ljudima makar toliko dužan – večeras će još jednom uhvatiti sve svoje demone za uši i porvati se s njima, pred očima Žozea Murinja, koji, takav je taj Portugalac, sigurno pamti onaj čuveni korner.

Neka to na Balaidosu bude još jedno iskupljenje momka kojem se nije dalo na Enfildu, neka Jago Aspas pokaže Englezima da nije samo onaj momak iz 92. minuta odlučujućeg meča na Enfildu; apsurdno zvuči možda, ali nekima od nas, koji još nismo i koji nikada nećemo preboleti 27. april 2014, bilo bi malo lakše, makar i samo zato što je na drugoj strani Mančester Junajted i njegov sadašnji menadžer.

Mada, to ne znači, pa sve i da Selta i bivša Liverpulova "devetka" ove godine uzmu Ligu Evrope, da ćemo ikada pogledati snimak te utakmice ili prestati da maštamo o onome što je moglo biti.

Piše: Marko Prelević, urednik magazina Nedeljnik i kolumnista MOZZART Sporta.

Foto: Action Images