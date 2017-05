PRELAZZI: En marche! pre 2 sata | mozzartsport.com

Za gol više, za glas više, drugačije, stalno u pokretu, sposoban da privoli i one koji su s teškom mukom gledali francusku ligu sve do ove godine, i one koji nisu verovali da neko ko ima osamnaest, hej, osamnaest!, godina, može da igra tako zrelo i tako dobro kao Kilijan Mbape – to je Monako.

