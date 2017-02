Preldžić: Zvezda ima najbolje navijače u Evropi

"Nadam se da će na terenu biti OK i da će biti dobra utakmica", rekao je košarkaš Galatasaraja

Galatasaraj nema šta da izgubi i zato igra veoma dobro u poslednje vreme u Evroligi. Slavili su Lavovi protiv Barselone u gostima, a posle utakmice novinari Sport Networka koji su bili prisutni, razgovarali su sa Vladimirom Micovim i Emirom Preldžićem o predstojećem duelu Crvene zvezde i Galatasaraja koji je na programu 23. februara u Beogradu.

Emir Preldžić je istakao da se pre svega nada dobroj utakmici.

"Sigurno da ćemo da odigramo opušteno jer nemamo neke velike šanse u Evroligi. I to sigurno pokazuje da smo opasni jer ova ekipa ima dobrih igrača. Imali smo neke povrede, neki momci su otišli. Mislim da možemo da pobedimo još neke utakmice kod kuće. Sve je moguće. Ništa se još ne zna. Sve su ekipe dobre u Evroligi".

Atmosfera?

"Nadamo se da će biti sve OK. Na terenu da će biti sve OK. Na tribinama - znamo da su to najbolji navijači u Evropi. Nadam se da će biti dobra utakmica. Svaki put do sada smo igrali tamo dobro. Nadam se da ćemo i ovaj put. Pritisak je na njima, a mi opušteni. Možda će to dati šansu nama da dobijemo", rekao je Preldžić za Sport Network.

Galatasaraj u Beogradu sigurno čeka vrela atmosfera. To je istakao i Vladimir Micov. Jasno je da su odnosi između ovih klubova zategnuti.

"Vruće je zbog one nemile situacije pre dve godine. Zvezda ima izvanrednu sezonu. Odličnog trenera, sistem. Bore se, igraju super odbranu. Iz roga proizilazi dobar napad. Igraju kod kuće. O Pioniru ne treba da govorim ništa specijalno. Kakvu atmosferu prave navijače. Ako odradimo dobar posao u Kupu... Nemamo šta da izgubimo u Beogradu, na njima je pritisak. Oni imaju šanse za Top 8. Mi ako iznenadimo u Kupu, idemo tamo sa visokim samopouzdanjem", rekao je Micov u razgovoru za Sport Network.

Napravio je Micov i kratku rekapitulaciju dosadašnjeg dela sezone iz ugla Galatasaraja.

"Zadnjih mesec dana igramo dobro. Digli smo formu. Na početku sezone smo napravili respektabilan tim. Bio je cilj da se plasiramo u najboljih osam. Ipak, imali smo problema sa plejmejkerima koji su otpušteni posle dva, tri meseca. To je najvažnija pozicija u ekipi. Snalazili smo se posle toga kako znamo. Izgubili neke utakmice na jednu loptu. Imamo još utakmica, pokušaćemo to da dobijemo. Da napravimo pometnju. Ali, sada je koncentracija na tursko prvenstvo", zaključio je Micov.

Meč između Zvezde i Galatasaraja na programu je 23. februara od 19 časova.

