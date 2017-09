"Ako budemo agresivni tokom 90 minuta, to je dobar način da ih neutrališemo", kaže trener Partizana

"Prelepa utakmica", tako je trener Partizana Miroslav Đukić najavio sutrašnju premijeru crno-belih u grupnoj fazi Lige Evrope protiv Dinama iz Kijeva.

Nažalost, zbog suspenzije, stadion u Humskoj će biti prazan, pa će samo nekolicina "odabranih" uživati u okršaju ukrajinskog i srpskog predstavnika.

"Nema publike, ali šta je tu je, moramo da se priviknemo na to i probamo da izborimo pozitivan rezultat", u startu će Đukić.

Koliko Partizan gubi što neće biti publike? Trener kaže mnogo...

"Svi gubimo. Igrati fudbal bez publike nema smisla. Zaista je velika predstava pred nama koja zahteva pun stadion i užarenu atmosferu. Šteta je za srpski fudbal, ali šta je tu je, nadam se samo da ćemo naučiti lekciju i da je ovo poslednja takva u utakmica u Beogradu."

Mogu li njegovi puleni da smanje greške pre svega u defanzivi?

"U Evropi se greške plaćaju. Protiv Rada smo uspeli da se vratimo u utakmicu i slavimo. U Evropi se to kažnjava. Pad koncentracije se ne prašta. Defanzivna solidnost je važna, najvažnija. Bitno je da ne primite golove i iz toga tražite pobedu. To je recept za Evropu."

Dinamo bez prvog napadača u Humskoj?

Igra Kijevljana je pažljivo analizirana, uverava Đukić.

"Svaka utakmica je za sebe. Jang Bojs je tamo pobedio, dominirao agresivnošću, nisu im dozvolili da igraju svoju igru. To je model koji možeš da iskoristiš protiv Dinama. To je ekipa koja hoće da dominira, da drži loptu, a ako im je oduzmeš ne osećaju se dobro pogotovo kada moraju da brane gol. Dakle, ako budemo agresivni tokom 90 minuta to je dobar način da ih neutrališemo."

Trenera Partizana hrabri i zdravstveni bilten koji se popravlja.

"Stojković juče nije trenirao, danas će trenirati. Nadam se da će biti spreman, videćemo na poslednjem treningu. Levi bek Miletić je juče trenirao sa kondicionim trenerom i izdržao je sve napore, danas se priključuje ekipi. Ako on i Stojke budu spremni, biće dobro, to su jedine dve nedoumice oko sastava koje imamo", poručuje Miroslav Đukić.

Krilni napadač crno-belih Marko Janković kaže da on i saigrači imaju evropsko iskustvo.

"Ovo je dobar izazov da vidimo od čega smo naparavljeni protiv snažnih evropskih fudbalera. Bez obzira što je atomosfera nefudbalska i neće biti publike, saigrači će biti spremni. Prva utakmica na našem stadionu u grupnoj fazi, nadamo se pozitivnom rezultatu. To je moguće samo ako počnemo meč kao protiv Olimpijakosa u Atini", poručio je Janković.

Meč između Partizana i Dinama iz Kijeva igra se sutra uveče od 21.05 časova.

(FOTO: Star Sport)