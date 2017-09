Prepelič naplaćuje čudesni Evrobasket! U Real Madridu?!

Slovenac pred ugovorom karijere

Goran Dragić i Luka Dončić su nosili Sloveniju do senzacionalnog zlata na Evrobasketu, Entoni Rendolf je bio čovek koji im je nedostajao, ali je Klemen Prepelič bio X faktor i nagazna mina za rivale koji su svu pažnju usmeravali na udarni triling Slovenaca. Prepelič je bio jedno od otkrovenja Evrobasketa i tajno oružje Slovenaca kojim su stigli do krova Evrope. Mnogi su se gledajući Prepeliča pitali gde je bio do sada, a dobar broj ljubitelja košarke nije ni znao u kojem klubu igra.

Sjajne igre na Evrobasketu bi sada mogle da dođu na naplatu i u klupskom angažmanu jer se Prepelič nalazi na listi želja Real Madrida! To tvrdi dobro obaveštena madridska Marka. U Realu ozbiljno razmišljaju o Prepeliču i šansama da ga dovedu.

Slovenac je trenutno član francuskog Pariz Levaloa u kojem igra sa Floranom Pjetrusom i Borisom Dijaom. U julu je potpisao jednogodišnji ugovor sa francuskim klubom čime se Pariz Levaloa osigurao da ga neće tek tako izugbiti. Međutim, poziv iz Madrida nije lako odbiti i za Prepeliča je ovo šansa karijere...

Kraljevići na spoljnim pozicijama imaju Fernandeza, Kerola i novajliju Kozera, ali žele i Prepeliča. Slovenac je na Evrobasketu beležio 13,8 poena u proseku, trojke šutirao 43,8 odsto i posebno se istakao u finalu protiv Srbije kada je ubacio 21 poen. Sve to je ubedilo ljude u Madridu da bi Prepelič bio pravo pojačanje. A u Madridu bi ga sačekale i reprezentativne kolege Dončić i Rendolf. Čeka se da iz francuskog kluba stigne zeleno svetlo za relizaciju transfera...

