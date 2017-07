Priča o dva Zvezdina heroja: Jedan je zaslužio novi ugovor, drugi je promenio fizionomiju tima!

Ili veliki uticaj Mičela Donalda i Branka Jovičića u pobedi nad Spartom

Onaj gol Gelora Kange, onaj prodor Nemanje Radonjića, ono savršeno napadačko kretanje Ričmonda Boaćija... Svi ti detalji, putem Jutjuba, ostaće kao svedočanstvo velike Zvezdine pobede nad Spartom. Prve ozbijne u Evropi posle više od decenije.

Međutim, kada se euforija bude stišala, a eho apaluza koji su se čuli u noći između četvrtka i petka nestane, pogledi će se zaustavljati na Mičelu Donaldu i Branku Jovičiću. Deluje izanđalo i stereotipno, ali ta dva diskretna heroja imali su veliki uticaj u pobedi nad Spartom. Skoro koliko i Gelor Kanga.

Da je ovo druga polovina 2015. godine navijači Crvene zvezde bi lakonski rekli: "Što se čudite Donaldovoj igri, on je konstanta. On je uvek na nivou, on je kralj ničijih lopti". Jeste fudbalski pismeni Holanđanin imao ulogu tutora Marka Grujića, delovao uvek racionalno, ali je jedan od onih koji se u međuvremenu “pokvario“. Iza njega je vrlo loša polusezona, partija koje su manifestovale blagu nezainteresovanost, zasićenje sredinom, čak i nespremnost. Sve je naslućivalo da će Donalad napustiti Beograd, ali Vladan Milojević znao je da mu je za pristojan evropski pazl potreban nekadašnji član Ajaksa.

Tu dolazimo do cele kvačice. Do četvrtka veče - a možda je tako i sad - Donald nije prelomio da li je njemu potrebna Crvena zvezda. Ušao je u poslednju i to opcionu godinu ugovora, gledao u međuvremenu kako u klub stižu fudbaleri znatno plaćeniji od njega (njegova godišnja plata je 240.000 evra). A od njega se očekivalo da pravi razliku i idalje tutoriše dobar deo ekipe.

Sve je to imalo uticaj na Mičela Donalda. Dobro, pre nego što konstatujete da posao fudbalera nije da zaviruje u džep kolega, budite pošteni prema sebi i drugima. Kako biste se osećali da poslodavac u vašu firmu dovede duplo plaćenijeg čoveka koji pri tome ne radi posao kako treba? Da li bi se to odrazilo na vašu motivaciju?

Pošteno - odgovor je potvrdan! Sva ta unutrašnja razmišljanja Mičela Donalda prepoznao je na kratkotrajnim priprema Vladan Milojević. I ne samo da je prepoznao, nego ga je fudbalski vratio u život i učinio jako motivisanim odlukom da mu dodeli kapitensku traku. Iskusni vezista se osetio poželjnim i ponovo postao Zvezdina konstanta. Jer nema u fudbalu baš toliko slučajnosti: Donald je bio najbolji protiv Valete, Ludogoreca, Sparte iz Praga...

Nikada neće ući Mičel Donald u društvo najkreativnijih Zvezdinih stranaca, neće biti ni blizu, ali će uvek biti među najpouzdanijima. Vidi se to i po običnim detaljima, prilikom evropskih putovanja. Mlađi vide u njemu ozbiljnog autoriteta, stranci se okupljaju oko njega. Nema kod njega, nekad potrebnog, infantilnog ponašanja. Uvek je u fokusu, uvek je ozbiljan. Ponekad nezadovoljan.

Postoji taj faktor ograničenog broja stranaca, ali jedan od prioriteta ruovodstva Crvene zvezde mora da bude novi i finansijski znatno bolji ugovor za Mičela Donalda. Jer ko zna da li bi crveno-beli bili evropski živi da je Holanđanin prihvatio ponudu turskog Genčelera. To su te sitnice koje u letnjim kvalifikacijama prave razliku. Računao je sigurno Andrea Stramačoni na Donalda, ali nije računao na ovakvog Donalda koji se proletos kretao kao Hromi Daba, ali koji je pored toga skrenuo pažnju emisara češkog velikana.

"Dokle god sam zadovoljan ugovorom nema potrebe da napuštam Crvenu zvezdu", poslao je jasnu poruku Holanđanin posle trijumfa nad Spartom.

Dobra stvar za crveno-bele jeste činjenica da Donlad voli da živi i radi u Beogradu, da je ovde dobio drugo dete i da njegova supruga u prestonom srpskom gradu vidi idealnu porodičnu luku. Ostalo je na odgovornima sa Marakane...

Rasplet oko Donalda videćemo narednih dana, kao što smo videli da je nekadašnji zadnji vezni Borca iz Čačka Branko Jovičić promenio kompletnu fizionomiju Zvezdinog tima. Nikada neće on proizvesti aplauza na Marakani kao Gelor Kanga, Nemanja Radonjić, pa i Mičel Donald, ali da su u Ljutice Bogdana takvog igrača imali prethodne godine verovatno bi sada igrala u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Navijači ga upoređuju sa fudbalskom verzijom kapitena košarkaške selekcije Branka Lazić. Prosto, Jovičić je onog dana kada je zadužio Zvezdinu opremu uzeo špric i vankcinisao ostatak tima od melanholije i ravnodušnosti. Koliko i trener Milojević promenio je fizionomiju tima, dao pluća i odmorio mozak Gelora Kange... A to je nekad potrebnije, nego mali milion presečenih lopti. Definitivno, veliki pogodak sportskog sektora Crvene zvezde u liku malog čipa bez kojeg mašina Vladana Milojevića ne bi radila. Niti bi imala takvu defanzivnu stabilnost.

Jer koliko god Jovičić bio važan protiv Sparte, biće još važniji u domaćim sudarima sa autsajderima na Marakani. Ako bude konstantan kao Mičel Donald u prvoj godini Zvezdi će biti olakšan put ka ovogodišnjim ciljevima.

Piše: Darjan Nedeljković;

Foto: Star Sport.