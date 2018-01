Ritam sezone je spartanski, zato su potrebni čelični živci da bi se preguralo sve što obaveze na dva fronta (do kraja sezone četiri) iziskuju. Ali posle ubedljive igre i pobede nad Cedevitom, crveno-beli utakmicu s Himkijem dočekuju u odličnom raspoloženju

Četvrta utakmica u osam dana.

Nepune dve noći pošto je odigrala brutalne tri četvrtine protiv Cedevite i tako ozbiljno napumpala samopouzdanje uoči nadolazeće sedmice s duplim evroligaškim programom, pred Crvenom zvezdom ukazao se novi izazov i prilika koja ne sme da se propusti - Himki uzdrman brojnim problemima (TV Sportklub, 19.00).

Sve što je viđeno, ali i učinjeno protiv Cedevite ostalo je u svlačionici dvorane Aleksandar Nikolić još u nedelju uveče. Još od trenutka kada se začuo poslednji zvuk sirene, koji je potpisao trijumf nad starim protivnikom, u mislima trenera Dušana Alimpijevića i njegovih saradnika provlači se samo jedna misao - kako oporaviti igrače i pripremiti ih za ono što dolazi?

Ritam sezone je spartanski, zato su potrebni čelični živci da bi se preguralo sve što obaveze na dva fronta (do kraja sezone četiri) iziskuju. Ali posle ubedljive igre i pobede nad Cedevitom, crveno-beli utakmicu s Himkijem dočekuju u odličnom raspoloženju.

Tako nešto ne bi moglo da se kaže za Himki, klub o kojem se poslednjih dana više priča zbog svih dešavanja unutar svlačionice, ne na terenu. Odluka Generalnog menadžera Pavela Astahova da kompletnom stručnom štabu i igračkom kadru, zajedno sa svim pratećim klupskim strukturama, oduzme 50 odsto plate izazvala je buru negativnih komentara. Mada je klub uoči meča sa Realom povukao odluku, verovatno suočen sa žestokim osudama košarkaške javnosti, ovaj potez nije doneo željeni rezultat. Himki je u svom Mitišćiju osetio moć Kraljevskog kluba i pretrpeo jedan od najtežih poraza ove sezone.

Ali od te utakmice sa Realom, Himki miruje. Tačnije, do utakmice sa Crvenom zvezdom nije odigrao nijednu utakmicu. Poređenja radi, Zvezda je u istom periodu imala gostovanje Efesu u Istanbulu, jadranski derbi s Cedevitom.

Pobeda nad Himkijem postala je imperativ onog trenutka kada se spustila zavesa na meč sa Cedevitom. I uprkos situaciji u kojoj se tim iz Podmoskovlja nalazi, oprez je na najvišoj lestvici. Himki ne može da se pohvali dobrom formom, jer u poslednje četiri utakmice ima tri poraza, niti je dobar gost, pošto u minulih deset utakmica van svoje kuće ima samo tri pobede. Ali sve tri recke upisane su u Evroligi - u Madridu, Milanu i Bambergu. Ono što povezuje ove tri utakmice, osim što su imale ukupnu razliku od šest poena ili manje, jeste da su se one događale u prvih sedam dana novembra, decembra i januara.

Neozbiljno bi bilo da tvdimo da je Himki unapred otpisan upravo zbog toga, pošto je situacija daleko kompleksnija. Himkijeva napadačka mašina je prilično jaka, a Aleksej Šved kao najjača karika svakom protivniku može da ubaci 20+ poena. Njegova prepoznatljiva pik'n'rol igra često dovodi protivnike do ludila, jer iz takve situacije rešenje gotovo da ne postoji. Ako odbrana izađe visoko, sledi dodavanje centru koji utrčava i realizacija. Ukoliko odbrana brani čuvanjem prostora bliže košu, Švedove mogućnosti su beskrajne, s tim da uglavnom sledi brzi šut iz naskoka i trojka pravo u lice rivalu. Na sve to Marković, Dženkins i Hanikat znali su da naprave velike muke svojim napadačima svojim tvrdoglavim odrađivanjem zadataka. Kao takvi, često preuzimaju sve i svakog, što napadačima često dodatno otežava posao.

„Himki je ekipa, da tako kažem, ubedljivo pravljena sa mnogo jakim pojedincima, sa mnogo velikim imenima, koje predvodi Aleksej Šved. Jedan od najboljih napadača Evrolige. On ima sva prava u ekipi, dobar i veliki potrošač lopti. Ta potrošnja koju on ima uglavnom je svrsishodna, jer se rezultuje kroz poene. Ali ne samo uz njega, imate fenomenalnog Markovića, koji odrađuje svoju ulogu već godinama unazad na jedan fenomenalan način. Ne treba zaboraviti Dženkinsa koji ima drugačiju ulogu koju je imao do sada, ali takođe radi sjajan posao. Zaista jedan dobar, jak sastav, za koji ja verujem da je pravljen da ima mnogo više pobeda nego sada“, jasan je Dušan Alimpijević.

Osim takmičarskog značaja, utakmica će imati i emotivni značaj za Čarlsa Dženkinsa, koji se vraća na mesto uspeha posle odlaska u Himki.

„Uzbuđen sam što ću opet igrati u Beogradu. Najteže će mi biti da vidim navijače i sve te emocije koje će mi navirati kada izađem na parket. Potrudiću se da ih kontrolišem, da se fokusiram na moj sadašnji tim i na trijumf na veoma teškom terenu“, kaže Dženkins pred izlazak na parket dvorane Aleksandar Nikolić.

Pred Crvenom zvezdom je prilika kakva se retko pruža. Ne zbog toga što Zvezda ne zna kako se pobeđuje Himki, jer to jako dobro zna, već zbog situacije u kojoj se klub iz Podmoskovlja nalazi. S početka sezone jedan od glavnih pretendenata za TOP 8, možda čak i Fajnal for, izgubio je put i još se traži u ovom režimu rada. Jorgos Barcokas trpi veliki pritisak, kao i njegovi igrači.

Zato treba nokautirati protivnika...

