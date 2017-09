Primer fudbalskog besmisla: Deco, gledate ovo i nemojte nikad da igrate kao Oks (VIDEO)

Precenjen je blaga reč... Užasan?

To nije fudbal, ma to nije ni sport, to je katastrofa.

Aleks Okslejd Čemblejn postao je predmet ismevanja - da ne upotrebimo težu reč - engleske javnosti posle očajnog izdanja u dresu Liverpula na gostovanju Lesteru, gde su Crveni ispali iz Karabao kupa (novo ime za Liga kup), već na prvoj stepenici (0:2). Možda to nije samo krivica engleskog reprezentativca, ali bi odgovorni na Enfildu, ako ništa drugo, trebalo da se zamisle da li novajlija iz Arsenala vredi 38.000.000 evra.

Na osnovu onoga što je uradio (bolje reći što nije uradio) na King pauer stadionu sledi mu težak period ubeđivanja da je vredan tog novca. S tim da bi se neki naši fudbaleri, u romantičarska vremena, zaključali u kuću i tri dana ne bi izlazili na ulicu. Nije ni čudo što mu je lokalni Liverpul eho, privržen slavnom klubu, “zapelio” četvorku ocenivši ga ubedljivo najgorim pojedincem susreta.

“Nervozan početak upotpunjen je nekim lošim odlukama i padovima, ali se postepeno popravljao kako je utakmica odmicala. Ne mnogo. Sigurno će postati bolji. Mora”.

Ovo je Oksu bila prva utakmica koju je počeo u dresu Liverpula i zasad ne zna za pobedu (dva remija, dva poraza).

Samo za one koji imaju “želudac” i(li) za one koji preziru Liverpul, pa im ovo dođe kao duševna hrana.

Tek da pomenemo da je srpski internacionalac Marko Grujić od reportera Liverpul eha dobio šesticu i bio među još trojicom igrača koji su tako ocenjeni.

“Grujićeva visina i fizičko prisustvo doneli su Liverpulu nešto novo na sredini terena. Pasovima je gostima da povežu igri. Zaslužuje više prostora. I dobiće ga, iako sumnjate u njegovu karijeru na Enfildu”.

