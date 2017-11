Prioritet svih prioriteta – Everton! Novi ugovor za najvećeg Srbina u Partizanu

Počeli pregovori između brazilskog veziste i uprave crno-belih, odluka u januaru

Veličina slova A A A

Prvi zadatak igrača: „proći u narednu fazu“. Prvi zadatak uprave: „produžiti ugovor sa Evertonom Luizom“.

U danima kad se dosta toga na crno-beloj strani Topčiderskog brda okrenulo za 180 stepeni, kad se manje priča o neataktivnoj igri, a više o bodovima vrednim izlaska iz grupe Lige Evrope, rukovodioci crno-belih krenuli su u realizaciju posla koji se može označiti kao prioritet svih prioriteta. A glasi:

„Nastavak saradnje sa brazilskim vezistom“.

Evertonu ugovor ističe na kraju sezone i poslednji trenutak da se nešto uradi po tom pitanju je predstojeća zima, da se ne bi došlo u situaciju da u junu 2018. napusti Beograd bez obeštećenja. U Humskoj 1 uveravaju da se to neće desiti i da će Grobari i posle pomenutog roka gledati nekadašnjeg prvotimca Sent Galena u dresu aktuelnog šampiona.

„Sa Evertonom pregovaramo o novom ugovoru. Ipak, ne želimo ni njega ni ekipu previše da opterećujemo tom temom, jer smo fokusirani na ostvarivanje dobrih rezultata. To ćemo pitanje, definitivno, rešavati u januaru." predočio je Miloš Vazura, generalni direktor Parnog valjka, uveren da će postići dogovor sa radilicom u timu Miroslava Đukića.

Još nešto sugeriše da će Everton uskoro staviti autogram na papir, jer Vazura u izjavi za Večernje novosti zapaža:

"Po tome kakve partije pruža i disciplini u igri deluje kao da je najveći Srbin u ekipi."

Vazurin opis posla su finansije i jasno je da će, ukoliko želi Evertona i dalje u timu, morati da mu poboljša postojeći ugovor. Što je legitimno i za šta se sam fudbaler na terenu izborio. Naravno, tu je i pitanje Evertonovih ambicija, da li želi da ostane u Partizanu ili sebe vidi u jačem prvenstvu od Superlige. U minulim prelaznim rokovima govorilo se o ponudama sa Bliskog istoka (bogatim, razume se), a s obzirom da će u maju napuniti 30 godina logično je da i popularni Evi potanko razmisli o daljim koracima u karijeri, odnosno da ne žuri sa odlukom.

Ono što ljudima u Partizanu daje za pravo da se nadaju uspehu na ovom polju su neki od postupaka samog Evertona Luiza. Na primer, letos, kad su svi tražili koji dan više odmora, a njegov zemljak Leonardo se vratio iz Brazila dve sedmice kasnije, Everton nije ni napuštao Evropu, već je sa porodicom bio na odmoru na Kipru i na vreme stigao na početak priprema. Otuda je prirodno da u pregovorima uprava zaigra i na kartu emocija, iako će mnogi reći da je ovo čist posao i da tu nema busanja u grudi ko je koliki partizanovac.

Ali...

„Kako može da se oseća neko kad mu skandira 13.000 Grobara, a nisam rođen u ovoj zemlji? Malo je reći da je to fantastično i da sam privilegovan. Svi znate koliko moja porodica i ja volimo Beograd i Partizan, posle Brazila ovo je moja druga kuća. Toliku ljubav i podršku navijača na svakom koraku, svakodnevno, niko ne može rečima da opiše“, oduševljen je i sam Everton činjenicom da se uvukao pod kožu onima u čiji sud se ne sumnja.

Navijači su rekli svoje, uprava takođe, ostalo je još samo da se igrač izjasni. Pogotovo što ima i podršku svlačionice da ostane, jer su i timske kolege svesne koliko im znači na terenu i što, za razliku na primer od Leonarda, nema bubice u glavi.

„Saigrači se šale, kažu: „Evi ćuti i radi, na terenu je jedno, a privatno drugo“. To je u mojoj biti, profesionalac sam i tih 90 minuta dok traje utakmice dajem maksimum. Kao nagrada stižu pobede pobede i aplauz publike, pre svega lično zadovoljstvo“, kaže Everton koji je po okonačnju duela sa Skenderbegom ispraćen u svlačionicu ovacijama.

A to je jedan od razloga zbog kojih zaslužuje novi ugovor.

PETORICI NA LETO ISTIČU UGOVORI, A TROJICI POZAJMICE

Osim Evertona Luiza, još petorici igrača Partizana ugovorna obaveza ističe u junu 2018. U pitanju su golman Vladimir Stojković (postoji obostrana želja da se saradnja nastavi), kapiten Saša Ilić (završava karijeru), vezisti Alen Stevanović i Saša Marjanović, kao i štoper Lazar Ćirković (verovatno će sva trojica potražiti novi angažman tokom zime).

Osim njih, još trojici fudbalera ističe pozajmica. Reč je o levom beku Nemanju Antonovu, vezisti Danilu Pantiću i krilnom napadaču Teofilusu Solomonu. Sa njihovim klubovima je napravljen sporazum po kome Partizan može da ih otkupi, ukoliko proceni da su im potrebni i posle juna.

(FOTO: Star Sport)