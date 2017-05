Probuđena zver progutala Novaka

Srbin kapitulirao posle 82 minuta na Foro Italiku

Za sve postoji prvi put. Novak Đoković nikada u karijeri nije izgubio finale od mlađeg tenisera od sebe, sve dok u Rimu, na Foro Italiku nije naleteo na besprekornog Aleksandera Zvereva. Dan posle najbolje partije sezone Nole je posle 82 minuta igre položio oružje pred Nemcem ruskog porekla, koji je slavio u dva seta 6:4, 6:3.

Drugi teniser sveta napravio je sjajnu uvertiru za jedan od svojih omiljenih Mastersa. Tokom jučerašnjeg dana najpre je pao Huan Martin Del Potro, potom i Dominik Tim. Novak je igrao u ritmu koji ga je krasio u vreme kada je bio neprikosnoveni vladar belog sporta, ali se u borbi za trofej namerio na nadahnutog Zvereva. Željnog lovorika i prvog Mastersa u svojoj biografiji.

Saša je od prvog do poslednjeg poena ostavio utisak momka koji nema respekt prema liku i delu srpskog tenisera. Bio je koncentrisan i odlučan da ne dozvoli Đokoviću da dođe do pete titule u Rimu. Već na otvaranju Zverev je napravio brejk i determinisao dalji tok seta. Srbin nije uspeo da dođe do prilike da oduzme servis rivalu, pa je dvadesetogodišnjak iz Hamburga posle 36 minuta poveo 1:0.

Drugi set je počeo drugačije. Novak je prvi put poveo, ali je vrlo brzo odlična kretnja Zvereva učinila Đokovića pasivnim. Nemac je to iskoristio i stigao do brejka prednosti, koji je ponovo znalački iskoristio, uprkos "šahovskim" potezima u sedmom gemu.

Svet je u procesu dobijanja novog teniskog šampiona...