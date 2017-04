Procureo spisak Orlandovih želja za leto: Na njoj Bjelica, Šarić, Teletović, Mirotić...

Košarkašku planetu, posebno klubove i radnike šiurom NBA lige iznenadila je fotografija na kojoj su se pojavila imena svih potencijalnih akvizicija Orlando Medžika za naredno leto.

Naime, agent novog košarkaša Orlanda Patrisija Garina postavio je na društvene mreže fotografiju na kojoj argentinski krilni košarkaš potpisuje ugovor. Ali, sve bi bilo u redu da nije uslikao i tablu na kojoj su bila ispisana praktično imena svih Orlandovih želja i potencijalnih kombinacija za leto pred nama. Tačnije, detaljna analiza kako bi se i do kog imena i u kojoj varijanti moglo doći u periodu pre početka naredne sezone.

Na podužem spisku našlo se i ime Nemanje Bjelice, koji se trenutno oporavlja od povrede i operacije skočnog zgloba. U prethodnom periodu nije bilo govora o tome da bi Bjelica mogao da napusti redove Vukova, ali u Orlandu imaju računicu kako bi mogli da dođu do potpisa srpskog asa, u slučaju da se za takav potez odluče.

Ono što je zanimljivo jeste da je Olando možda čak spreman i za veliki transfer, gde bi se klub odrekao Arona Gordona zbog Darija Šarića! Tako bar stoji na pomenutoj tabli, gde su pored imena hrvatskog reprezentativca stajali inicijali (A.G.) što jasno implicira na strašnog letača Orlanda.

Na listi su se, pored brojnih imena, našli i Mirza Teletović, Nikola Mirotić, pa čak i dvojac Denvera - Vilson Čendler i Huančo Ernangomez. Ali i nekadašnji šuter Partizana, Davis Bertans.

Iz redova Orlanda ubrzo je stiglo saopštenje u kojem se ističe da pomenutoj tabli sa imenima ne treba pridavati nikakav značaj.

