Procurila ekskluziva: Gagi Milosavljević stiže u Španiju

Poznati španski klub već počeo pregovore o dovođenju srpskog košarkaša iz Albe, ali ga hoće i još neki platežno moćniji klubovi

Kolonija srpskih košarkaša u španskoj Endesa ligi bi mogla sledeće sezona da bude bogatija za još jednog člana - Dragana Milosavljevića!

Unikaha iz Malage je ozbiljno zainteresovana za povremenog srpskog reprezentativca iz Albe, piše SUR. Pregovori sa menadžerima koji zastupaju Milosavljevića su već počeli i održano je nekoliko sastanaka dve strane. Alba neće biti problem jer popularnom Gagiju na kraju sezone ističe ugovor sa berlinskim klubom i biće slobodan u izboru novog kluba. Njemu je ovo durga sezona u Albi u kojoj je trenutno uz Elmedina Kikanovića najbolji igrač tima.

Vest dobija na težini jer dolazi ekskluzivno od istog izvora koji je pre godinu dana najavio dolazak Adama Vačinskog, a u isto vreme pre dve godine otkrio i interesovanje Unikahe za Danija Dijeza. Obe ekskluzive su kasnije potvrđene transferima i obojica igrača danas nose dres Unikahe.

Interesovanje poznatog kluba iz Malage za Gagija traje još od 2012. godine kada je on nosio dres Partizana. Kasnije je doživeo tešku povreda kolena i kada se oporavio, Španci više nisu bili toliko zagrejani. Ali ove sezone su se opet zaljubili u srpskog košarkaša. I to u duelima Albe i Unikahe u Evrokupu. Srbin je u meču odigranom u Berlinu isporučio Unikahi 22 poena, uz po pet skokova i asistencija. Dok je u Malagi imao skromniji učinak od 11 poena, ali je možda i više impresionirao jer je pokazao da može da pokriva pozicije od plejmejkera do krilnog centra.

Upravo ta univerzalnost Milosavljevića, z talenat, fizičke predispozicije i iskustvo (četiri sezone u Evroligi i tri u Evrokupu) je ono što je ljude u Unikahi opčinilo da krenu u misiju njegovog dovođenja. Pregovori traju, a prema izvorima iz Malage, španski klub pokušava da ubrza pregovore jer su još neki platežno moćniji klubovi zainteresovani za njega. Unikaha je spremna da sa Milosvaljevićem potpiše ugovor na dve godine.

Mogao bi Milosavljević da igra sa Unikahom i u Evroligi, ali pod uslovom da španski klub osvoji Evrokup u kojem je dogurao do polufinala gde igra protiv Lokomotive Kubanj. U Malagi već igraju njegovi zemljaci Dejan Musli i Nemanja Nedović, a interesantno je da svu trojicu zastupa menadžerska agencija Beobasket, poznatog agent Miška Ražnatovića.

