Projektil u rukama Dragane Cvijić! Gol uz zvuk sirene za veliki bod protiv domaćina

Izabranice Ljubomira Obradovića ostale na prvom mestu u grupi D – 22:22

Ženska rukometna selekcija Srbije osvojila je izuzetno vredan bod u trećem kolu grupne faze Svetskog prvenstva u Nemačkoj. Za rezultat kojim je sačuvano prvo mesto u grupi D najzalužnija je bila fenomenalna Dragana Cvijić, koja je u zvuk sirene poslala loptu u rašlje Nemicima i tako sprečila nezaslužen poraz sekcije Ljubomira Obradovića u ovoj utakmici – 22:22 (9:11).

Žestoka bitka trajala je tokom čitave utakmice. Nemice su u prvom poluvremenu u dva navarata imale maksimalnih plus četiri, dok su Srpkinje najviše išle do tri gola prednosti u drugom poluvrremenu, ali nisu imale dovoljno snage, ali ni umeća i sreće u ključnim trenucima, kod dva igrača više u završnici meča da prelome utakmicu i dođu do možda i kapitalne prednosti. Ali, ni ovom bodu se neće gledati u zube, s obzirom da je zbog bolje gol razlike Srbija ostala na prvom mestu.

Najefikasnija u našem timu bila je Katarina Krpež sa sedam postignutih golova, ali je njen učinak bio najveći tokom prvog poluvremena, dok su u nastavku odlučivale Damjanović, Pop Lazić i glavni junak meča Dragana Cvijić.

Srpsku selekciju u sredu očekuje utakmica sa Holandijom (15.30), a u petak i meč sa Južnom Korejom (20.30). Ukoliko ostvare obe pobede i zadrže visoku efikasnost, izabranice Ljubomira Obradovića će u osmini finala na četvrtoplasiranu ekipu grupe C.

GRUPA D - 3. KOLO:

Srbija - Nemačka 22:22 (11:9)

Južna Koreja - Kina 31:19 (18:10)

Holandija - Kamerun 29:22 (14:6)

(FOTO: Star Sport)