Prokletstvo Reala - hoće li Zidan preživeti?

Ančeloti, Hajnkes i Del Boske dobro znaju u kakvoj situaciji se nalazi Francuz

Real Madrid je verovatno najveći fudbalski klub na svetu, ali postoji neka vrsta prokletstva koje nosi ta veličina. A nju na svojim leđima najviše osećaju treneri. Mnogo je onih koji su, često i nepravedno, dobijali otkaze na klupi kraljevskog kluba. Bez obzira na trofeje, rezultate i prikazanu igru. Setite se samo, recimo, Visentea del Boskea i Jupa Hajnkesa. A slično bi moglo da se desi Zinedinu Zidanu.

Zvuči gotovo neverovatno, ali je istino - uprava madridskog kluba, posle poraza u El klasiku već razmišlja o tome ko bi mogao da ga zameni na klupi. I uzalud francuskom stručnjaku to što je igračka legenda Reala, što je prošle sezone praktično kao debitant doneo kraljevskom klubu doneo tako dugo čekanu “La Desimu“ u Ligi šampiona.

Sada se Zidanu stvara određena vrsta pritiska, jer ukoliko završi sezonu bez trofeja, a vodi u Primeri i plasirao se u polufinale Lige šampiona, izvesno je da će mu veliki šef, Florentino Perez izvući tepih pod nogama. Uostalom, nešto slično desilo se i Karlu Ančelotiju pre dve godine.

Madridski list As navodi da bi već posle dvomeča sa Atletikom u polufinalu Lige šampiona stvari mogle da budu znatno jasnije. A isti izvor otišao je i korak dalje, navodeći da se na spisku potencijalnih kandidata koji bi mogli da zamene Zidana nalaze Joakim Lev, Antonio Konte Maurisio Poketino.

Pitanje je, naravno, koliko su te priče realne, s obzirom da su sva trojica pod ugovorima i to sa ozbiljnim klubovima, odnosno federacijama, Lev ima ugovor sa Fudbalskim savezom Nemačke do 2020. godine. Konte bi u Čelsiju trebalo da ostane u junu 2019, a Poketino do 2021. u Totenhemu.

Kritičari Zinedina Zidana koji su sve glasniji poslednjih dana zameraju to što po svaku cenu forsira trio BBC (Bejl, Benzema, Kristijano Ronaldo), dok slabo koristi igrače kao što su Isko, Alvaro Morata, Asensio i Hames Rodrigez.

Bilo kako bilo, jasno je da, uprkos svemu što je uradio za Real u prethodnih skoro godinu i po dana, Zidanu visi mač nad glavom.

(FOTO: Action Images)