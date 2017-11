Promene u Vojvodini: Buaču odzvonilo, Vasiljević novi trener

Bar će tako biti do zimske pauze

UpraviI odbor Vojvodine je večeras na tročasovnoj sednici razrešio Vladimira Buača dužnosti šefa stručnog štaba profesionalnog pogona i na to mesto postavio Zorana Vasiljevića, dojučerašnjeg prvog pomoćnika Buača.

„Imajući u vidu poslednje rezultate kao i činjenicu da je Buač ponudio ostavku, razrešili smo Buača dužnosti i ujedno mu izrazili zahvalnost što je u jednom od najtežih trenutaka u klubu prihvatio odgovornu dužnost. To veoma cenimo i za njega u Omladinskom pogonu uvek ima mesta. Zoran Vasiljević će voditi ekipu do daljnjeg“, rekao je predsednik Vojvodine Dušan Vlaović

On je takođe potvrdio da će Vojvodina u najskorije vreme imenovati sportskog direktora, šefa skauting službe i šefa stručnog štaba.

„Razmatrali smo i pitanja vezana za zimski prelazni rok u kome ćemo, koliko to bude moguće, pokušati da pojačamo ekipu na nekim pozicijama. Sve to biće u saradnji sa novim sportskim direktorom i trenerom, koji će uskoro biti imenovani. Takođe, nadamo se da će pitanje deblokade klupskog računa, koje se već duže rešava, uskoro biti završeno što bi omogućilo normalno funkcionisanje kluba“, dodao je Vlaović