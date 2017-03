Propast holandskog fudbala uživo: Otkaz za Danija Blinda!

... drugog najgoreg trenera u istoriji Lala

Nije da se nije dešavalo, ali poslednji put pre više od tri decenije. Toliko dugo Holanđani nisu propustili dva uzastopna velika takmičenja. U stvari, od tog Mundijala 1986, pa do dolaska Danija Blinda na mesto selektora Lale su propustile samo Svetsko prvenstvo 2002. godine kada je ekipu u kvalifikacijama vodio Luj van Gal.

Van Gal se iskupio osvojivši treće mesto u Brazilu 2014. godine i to sa potpuno podmlađenim timom, samo da bi Blind sve upropastio. Nije odveo ekipu na Euro 2016. godine, a doveo ju je i u vrlo težak položaj pred drugi deo kvalifikacija za Mundijal 2018.

Posle pet utakmica u Grupi A fudbaleri Holandije zauzimaju tek četvrto mesto sa šest bodova manje od vodeće Francuske, tri koraka iza Švedske, dva iza Bugarske. Upravo je poraz od Bugarske (2:0 u Sofiji golovima Spasa Deleva) naterao Blinda da shvati da mu je vreme da ide.

"Ja sam kriv. Ovako više ne može. Stvari moraju da se promene... Moram da se pogledam u ogledalo", rekao je odmah posle meča sada već bivši selektor evropskog šampiona iz 1988. godine i trostrukog viceprvaka planete.

Međutim, nije to više zemlja koja ima fudbalere kakvi drugi mogu da sanjaju. Nije to više ni ona stara Eredivizija. I nisu to više treneri koji su menjali igru.

Ne, toliko je osiromašen holandski fudbal da je Blind zbog povreda u Sofiji u vatru bacio 17-godišnjeg štopera Matijsa De Ligta, koji je postao najmlađi debitant te zemlje još od Mauka Vebera 1931. godine. Zaista, ogroman je talenat de Ligt, ali još zelen za reprezentativni nivo, pa su oba gola Bugarske pala preko njega. Mediji su se obrušili na selektora ocenivši da će spaliti talentovanog tinejdžera.

Kapiten Arjen Roben stao je u odbranu selektora rekavši da su najveći krivci sami igrači na terenu.

Nije vredelo, Blind je morao da ode. Uostalom, od 1974. godine i onog totalnog fudbala Rinusa Mihelsa samo je Gus Hidink u kratkoj avanturi od 2013. do 2014. godine imao gori učinak od Blinda. Hidink je u proseku osvajao 1,3 boda po utakmici, Blind 1,4 koliko i Jan Cvartkrujs od 1978. do 1981. godine.

Ali dva selektora sa ovako lošim prosekom uzastopce? Crni dani za holandski fudbal.

