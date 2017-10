Prosinečki: Završio sam sa Balkanom! Klupa Srbije bila bi preveliki pritisak

„Niko me nije zvao, sve je to nestvarno. Želim da radim u nekom evropskom klubu“, poručio legendarni Robi

Možda je postojala ideja kod pojedinih čelnika FSS, ali Robert Prosinečki trenutno sebe ne vidi kao selektora Srbije na Mundijalu u Rusiji! Jedan od najvećih igrača u istoriji ovdašnjeg fudbala poručio je u razgovoru za zagrebački Večernji list da do daljeg ne želi da radi na Balkanu.

Tvrdi da ga sa Terazija 35 niko nije zvao, a i da jeste - odgovor bi bio jasan.

„Kad god se isprazni neko mesto u Zagrebu ili Beogradu mediji uvek mene izvuku. Iskreno, umoran sam od toga i tih priča. Šta god da izjavim, druga strana će komentarisati, vagati. Da se razumemo - nemam nacionalno opterećenje“, poručio je Prosinečki u razgovoru za Večernji list.

Veliki Žuti se rastao sa FS Azerbejdžana, a trenutno razmišlja o preuzimanju kluba.

„Ma kad sam čuo i pročitao, sve mi je to nestvarno. Ne, hvala onima koji me spominju, ali ja neću biti srpski selektor. Dosta mi je rada na ovim prostorima. Želim da preuzmem neki klub u Evropi. Sve bi mi to stvorilo pritisak, znam da razgovaram sa suprugom koja sve to sjajno podnosi. Ali ona se ipak razveseli ako dobijem ponudu iz Kajzerija ili Bakua“.

Još malo je govorio o Beogradu.

„Tamo imam mnogo ljudi sa kojima sam ostao dobar, neke prijatelje za ceo život. Ali kada pričamo o poslu na ovim prostorima, to je iza mene“.

Uporedio je učinak srpskih i hrvatskih klubova u Evropi.

„Više sam očekivao od hrvatskih klubova. Od Dinama konkretno. Rijeka se bori u Evropi, ima pobedu i to mi je drago. Crvena zvezda je napravila kvalitetan iskorak. Trener, kvalitetni stranci i odmah je stigao u rezultat“.

(Foto Star Sport)