Prošle godine ih gađali jajima, danas ceo stadion čeka titulu

Partizan ima zicer protiv Mladosti iz Lučana (18.30)

Šest kola u plej-ofu i svih šest pobeda. A u sedmom je i bod dosta da bude puna šaka brade fudbalerima Partizana. Ako večeras, od 18.30 (TV Arenasport 1), ostanu neporaženi protiv Mladosti postaće šampioni države, 27. u klupskoj istoriji.

Posle pokoravanja Niša, pred crno-belima je, utisak je, lakši deo posla. Igraju na svom stadionu, u goste im dolazi tim koji je već osigurao plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, dovoljan mu je i remi za titulu i zato svi faktori navode na slavlje domaćina. E sad, da li će ono biti ukrašeno pobedom ili remijem, možda zavisi i od posledica psihološkog pražnjenja posle gostovanja Radničkom, međutim, da je Partizan ogorman favorit to je jasno svakom ko je ovog proleća bar jednom gledao tim Marka Nikolića.

A on je u seriji od 12 pobeda u prvenstvu. Isto toliko ih ima vezanih na svom stadionu. Ima i prva dva strelca lige (Uroš Đurđević 24, Leonardo 22), igra efikasno (vezao četiri susreta na kojima je prošla igra GG3+), a u pomenutom nizu, Partizan je svakoj ekipi osim Rada, Crvene zvezde i Vojvodine makar dvaput tresao mrežu ovog proleća.

Između ostalog, i Mladosti. Na gostovanju u Lučanima 12. marta bilo je 2:0 za favorita, baš golovima Leonarda i Đurđevića. Bila je to treća uzastopna pobeda Parnog valjka nad Lučancima, uz napomenu da je to jedan od retkih rivala s kojim crno-beli imaju savršen učinak kod kuće. Dobili su svih međusobnih devet duela u Humskoj, od čega samo jednom nije bilo dva razlike, a na poslednja tri susreta pred svojom publikom Partizan je dao deset golova Mladosti. Sve to ukazuje ko drži i nož i pogaču uoči završnih 90 minuta.

“Pitajte Sašu Ilića otkad mu ja pričam da će Partizan da bude prvi. Kad sam dolazio u Partizan rekao sam da to činim zbog titule. Očekujem pun stadion i rekordan broj gledalaca u sezoni. Siguran Sam da će Grobari da dođu u velikom broju i da naprave atmosferu za pamćenje. Sve ćemo da učinimo da im priuštimo radost”, uverava Bojan Ostojić, komandant najbolje odbrane u Superligi, koji se vraća u tim posle odrađene suspenzije u Nišu.

Mladost, takođe, neguje napadački fudbal, o čemu svedoče rezultati sastava Nenada Milovanovića. Na poslednja tri meča njegovog tima palo je 13 golova. A na šest uzastopnih gostovanja Lučanci su makar jednom tresli mreži rivala, igraju rasterećano, jer su već osigurali plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, pa mogu da odigraju za svoju dušu. Što bi za posledicu moglo da ima efikasan duel.

“Poštenim radom stigli smo u vrh srpskog fudbala, pa s pravom i u meč sa Partizanom ulazimo bez bele zastave. Crno-bele poštujemo, normalno, prepuštamo im ulogu favorita. Imaće ogromnu podršku sa tribina, ali pun stadion prijaće i nama. U meč ulazimo rasterećeni sa željom da se nadigravamo i da ljubiteljima fudbala još jednom pokažemo vrednosti. Ako to bude dovoljno za pozitivan rezultat, super – ako ne – čestitaćemo domaćinu šampionsku titulu”, rekao je Aleksandar Pejović, vezista Mladosti.

Podsetimo, ulaz na stadion Partizana je besplatan, ali da bi se ušlo na tribine potrebno je preuzeti gratis ulaznicu na biletarnicama u Humskoj. Kapije su otvorene od 16.30. Očekuje se da poseta premaši 25.000 ljudi. Što je pravo bogatstvo za uslove srpskog fudbala. A prošle sezone, početkom aprila, na utakmici crno-belih i Mladosti jedva da je bilo 1.500 gledalaca. Od kojih su neki došli do lože i gađali jajima upravu Partizana. Danas su, pak, spremni za slavlje.

Projektovani sastavi

PARTIZAN - MLADOST, 18.30

Stadion Partizana

Sudija: Milorad Mažić

PARTIZAN: N. Stevanović - Vulićević, Milenković, Ostojić, Miletić - Everton, Jevtović, Janković, Leonardo - Tavamba, Đurđević. Trener: Marko Nikolić.

MLADOST: Krznarić - Andrić, Šatara, Bogdan Milošević, Pešić - Pejović, Radivojević, Tumbasević, Gavrić, Jovanović - Odita. Trener: Nenad Milovanović.

(FOTO: Star sport, MN Press)