Protiv ovakvog protivnika 10 minuta pada je previše...

Greške Orlova sa starta drugog poluvremena omogućile protivniku da se odlepi i kasnije privede utakmicu kraju na pravi način

Kada igraš protiv ovako eksplozivne i kvalitetne selekcije kao što je Norveška, sebi ne smeš da dozvoliš prazan hod, poput onog s početka drugog poluvremena, kada je protivnik Srbije došao do četiri gola prednosti, a onda razliku dodatno uvećao do kraja prvog poluvremena.

„Jeste, i na početku drugog poluvremena, par naših grešaka su kaznili i to je ono što je odlučilo utakmicu. Posle su održavali prednost svojim iskustvom i kvalitetom. Davali su nam lako golove i kažnjavali naše greške, to je bio ključ utakmice. Kada se ovako borimo, igramo na našem maksimu, kada nas neko pobedi možemo samo da mu čestitamo“, rekao je Žerko Šešum.

Orlovi su se u prvoj fazi takmičenja provukli kroz iglene uši i do druge runde stigli zahvaljujući slavlju Švedske nad Hrvatskom.

„Imali smo u grupi jednu pobedu od tri razlike, nije to baš bilo na iglene uši. Napokon su se i nama poklopili neki rezultati, da ne ide sve kontra nas. Igramo protiv dve selekcije koje pretenduju na finale, dobra prilika da se borimo muški, da pokušamo koliko umemo. Belorusija takođe pripada ovim 12 ekipa, pa ćemo videti šta možemo da uradimo. Nemamo pritisak odlaska u polufinale, najviše iz ovoga mogu da dobiju ovi mladi igrači“.

Orlovi su večeras postigli 500. gol na Evropskim prvenstvima, a Šešum je najbolji strelac Orlova na Evropskim prvenstvima – 58. gol.

„Eto nisam znao za to. Raduje me taj podatak, moram da to negde da zapišem i zapamtim, da kasnije pričam deci“, uz osmeh je rekao Žarko Šešum.

Petar Nenadić je kratko pojasnio situaciju na večerašnjoj utakmici.

„Nema tu šta da se kaže. Dobro prvo poluvreme, potom loše otvaranje drugog dela meča i to je to. Nema tu puno pametovanja. Ono što je važno da smo se borili, imali smo 10-12 minuta loše u nastavku, Norveška je to kaznila i kraj!“, rekao je Nenadić.

Odličnom centralnom beku ovo je bio 50. gol na Evropskim prvenstvima za Srbiju.

„Nisam imao pojma. Lep jubilej, a bilo bi lepše da sam ga obeležio pobedom“, rekao je Nenadić.

Srbija naredni meč igra protiv Francuske u ponedeljak od 18.15.

(FOTO: Action images)