Protivnik Srbije u grupi na Evrobasketu dobio NBA “pojačanje”

Rusija jača za Timofeja Mozgova

Veličina slova A A A

Los Anđeles Lejkersi su odlučili da ne računaju na pomoć Timofeja Mozgova do kraja sezone, a to je promenilo odluku visokog košarkaša koji je od "možda" došao do "igraću za Rusiju na Evropskom prvenstvu".

To je potvrdio i njegov agent.

"Timofej će igrati na Evrobasketu. Ispostavilo bi se da bi odmarao četiri i po meseca, a to nije dobro za njega. Biće ovako dosta svežiji u reprezentaciji jer je trpeo dosta opterećenja u NBA", rekla je Maksima Šarifljanova.

Ovo je važna vest i za reprezentaciju Srbije jer će naš nacionalni tim igrati upravo sa Rusijom u grupi D u Istanbulu.

Pored nas i Rusa, tu su i Turci, Belgijanci, Letonci i Velika Britanija.

Prvenstvo Evrope igra se od 31. avgusta do 17. septembra.

(FOTO: Action images)