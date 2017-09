Prštalo je na Rozaledi: Kuzmanoviću asistencija pa crveni, Malaga s igračem manje nadoknadila dva gola zaostatka

Potpuno lud meč Malage i Bilbaa - 3:3

Veličina slova A A A

Ovo je jedan od onih mečeva koji spadaju u redove "potpuno ludih". Malaga i Atletik Bilbao odigrali su 3:3 (1:1) na Rozaledi i to tako što je domaćin do iksa došao u poslednjih 10 minuta, nadoknadivši minus od dva gola i to s igračem manje.

A taj igrač manje bio je Zdravko Kuzmanović koji je prvo asistirao Rolanu za prvi gol Malage, da bi u 52. minutu dobio žuti karon zbog nesportskog ponašanja.

Minut pre toga Injaki Vilijams doveo je Bilbao u prednost od 2:1, da bi u 70. digao na 3:1. Sa igračem više. Delovalo je da Baski idu kući s tri boda.

Ali, ne lezi vraže.

Malagi kao da je proradio ponos, pa je preko Bajsea i Rolana u 81. i 84. minutu uspela da dođe do izjednačenja i velikog boda.

Zanimljivo, Malagi je ovo prvi bod u prvenstvu. Krvavo zarađen.

Primera, šesto kolo:

Subota:

Atletiko - Sevilja 2:0 (0:0)

/Karasko 46, Grizman 67/

Alaves - Real Madrid 1:2 (1:2)

/Manu Garsija 40 - Sebaljos 10, 43/

Malaga - Bilbao 3:3 (1:1)

/Rolan 35, 84, Bajse 81 - Aduric 4pen, Vilijams 51, 70/

* Kvote su podložne promenama