Prva, druga, treća... Ide i četvrta ponuda za Pajea! Ali pre toga će mu zagorčati život...

Povratka nema, šteta je napravljena, Dimitri Paje je za sva vremena spalio za sobom mostove u Vest Hemu. Odlazak je jedino rešenje.

Ali kako?

Paje hoće u Olimpik iz Marselja zbog čega je povukao poteze koji mu ne služe na čast. Paje ne želi više da igra za Vest Hem, prebačen je u drugi tim, povratka među prvotimce mu nema, ali neće ga Čekićari tako lako pustiti ni da ode u Marselj. Oni su sada ti koji odlučuju, Paje može samo da se moli da dođe do dogovora između Vest Hema i Marselja.

Na početku pregovora, Vest Hem je krenuo sa početne tačke od 40.000.000 evra kako bi pokazali čvrst stav. Iako im je jasno da ne mogu da zadrže nezadovoljnog igrača i da su samo na gubitku ako ga ne prodaju ove zime. Marselj je prvo ponudio 20.000.000 evra što je glatko odbijeno. Potom je ponuda podignuta na 23.000.000 evra, ali su Čekićari i na to lagano prosledili negativan odgovor.

U isto vreme se govorkalo o bogatoj ponudi za Pajea iz Kine što je bila neka vrsta pritiska na Marselj, ali je iz Francuske stigla kontravrsta pritiska plasirana u tamošnjim medijima kako se klub sa Velodroma povlači iz pregovora. Naravno, pregovori su nastavljeni, obe informacije su bile netačne...

Danas je Marselj poslao i treću ponudu. Vrednu 27.000.000 evropskih novčanica. Ali je i nju Vest Hem odmah odbio. Međutim, londonski klub je zahteve spustio sa nerealnih 40.000.000 evra na 34.000.000 evra. To znači da bi dve strane mogle da se nađu na pola puta. Mediji u obe zemlje pišu da će Vest Hem pristati na 30.000.000 evra i da će Marselj uskoro poslati i četvrtu ponudu sa pomenutim iznosom.

Ali i da Englezi namerno odugovlače kako bi Pajeu zagorčali život i kako bi još neko vreme trenirao sa drugim timom. On je odavno postigao dogovor sa Marseljom i samo čeka zeleno svetlo iz Vest Hema. Čekaće ga još malo, možda do poslednjeg dana prelaznog roka, ali realnost je da će do dogovora doći jer ova situacija ne ide nikome u prilog.

