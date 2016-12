Prva Partizanova zarada ove zime: ide Alen Stevanović, obeštećenje 500.000 evra

Crno-beli u nastavku sezone bez krilnog veziste

Otišao je Gregor Balažic, ali samo zato što mu je istekao ugovor, dok će prvi fudbaler Partizana na kome će klub da zaradi u zimskom prelaznom roku postati – Alen Stevanović!

Krilni vezista crno-belih je u poodmaklim pregovorima sa jednim turskim prvoligašem i kako sad stvari stoje, njegov transfer trebalo bi da se realizuje u prvim danima naredne sedmice, potvrđeno je MOZZART Sportu.

Čelnici Parnog valjka su u početku procenili da je Stevanovićeva vrednost na tržištu u ovom trenutku okruglo 1.000.000 evra, ali kako je zainteresovani klub najpre nudio trostruko manje, pregovorima se došlo do sume od oko 500.000 evra. To je novac koji će na kraju zadovoljiti Partizan, tim pre što je nekadašnji reprezentativac stigao u Humsku 1 poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka 2015. bez obeštećenja. Dakle, čista zarada. Nije to ni mala para, imajući u vidu da Parni valjak ove jeseni nije učestvovao u evropskim takmičenjima, pa je logično da cene igrača ne mogu da idu u vis.

Za godinu i po dana, Alen Stevanović je odigrao 45 utakmica za Partizan, dao je šest golova i isto toliko namestio. Ove jeseni ga je u fudbalski život vratio Marko Nikolić, a već se priča da bi posle njega put inostranstva mogli da krenu Marko Jevtović, Nemanja Mihajlović...

(FOTO: Star Sport)