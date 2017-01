Prve El Monirove izjave o Partizanu... I poznanstvu sa Nikolićem, izbacivanju iz Evrope, uslovima za trening u Libiji

Menadžer libijskog levog beka uverava da je za vikend odbio dve unosne ponude

Letos Miroslav Bogosavac, jesenas Nemanja Miletić, a na proleće će uz levu aut liniju špartati Mohamed el Monir. Trećeg beka - uz napomenu da je još jedan, Aleksandar Subić na pozajmici u tuzlanskoj Slobodi – probaće Partizan, uveren da je Libijac rešenje na duge staze i da je njegovim angažovanjem sportski direktor Ivica Iliev napravio potez sličan onom kad je dovodio prethodne strance.

S tim da El Moniru ništa u Srbiji nije strano, što je specijalno za MOZZART Sport nagovestio u prvoj izjavi po dolasku u Beograd.

"Znam sve o Partizanu. Kako i ne bih kad sam proveo tri godine u Jagodini. Za to vreme shvatio sam koliko je klub iz Humske veliki, da je uz Crvenu zvezdu najbolji u državi i da svake godine juri trofeje. Zato sam neopisivo srećan što ću danas zadužiti njegov dres", napomenuo je drugi novajlija Parnog valjka uoči promocije zakazane za 13 časova na Topčiderskom brdu.

Prethodno će biti podvrgnut lekarskim prelgledima i završiti formalnosti oko potpisivanja trogodišnjeg ugovora, za koji kaže da je najveće dostignuće u njegovoj karijeri.

"Bio sam želja Partizana i pre dve godine, nismo uspeli da se dogovorimo, iako sam hteo da dođem. I tad i sad trener je Marko Nikolić i mogu slobodno da kažem da je on glavni faktor što dolazim među crno-bele. Upoznao sam ga dok je vodio Rad, Vojvodinu i Partizan u prvom mandatu, posle utakmica tih klubova sa Jagodinom uvek bismo razgovarali i na osnovu tih dijaloga znam koliko me ceni. I želi u svom timu. Za mene predstavlja privilegiju što ćemo sarađivati i, nadam se, napraviti velike stvari".

"Želim da osvajam trofeje. Da se radujem tituli. Da pobeđujem u derbiju. Inspirišu me velike utakmice i zato jedva jedva čekam večiti derbi u trećem kolu nastavka prvenstva. To je najveća utakmica u vašem fudbalu, ceo grad, ma cela država staje taj dan i zato želim da na njoj pobedimo, još aktivnije se uključimo u trku za titulu".

Pratio je 24-godišnji momak iz Tripolija vesti iz Srbije minulih dana, zna tajming dolaska u Humsku.

"Čuo sam za odluku UEFA o izbacivanju i verujte mi da sam bio tužan, ali isto tako sam pročitao da bi sve trebalo da bude u redu ako nam usvoje žalbu. Evropa je posebna inspiracija za svakog fudbalera, nadam se da ću dobiti šansu i da se u njoj oprobam".

S obzirom da su Partizanovi fudbaleri završili prvu sedmicu pripremnog perioda, postavlja se pitanje koliko će vremena biti potrebno El Moniru “da ih stigne“.

"Neću da lažem ni sebe ni druge, bio sam tri sedmice na odmoru u Libiji i, pošteno je reći, nisam nešto specijalno radio. Znate kako je u mojoj državi: ne može baš normalno da se izađe u grad, nema svetla na ulicama, nema ni uslova za prirodan trening. Doduše, nikad nisam imao problema sa fizičkom spremom, plus sam motivisan da se dokažem treneru i jedva čekam da počnem da treniram".

O još jednom detalju prilično otvoreno govori novi fudbaler Partizana.

"S obzirom da sam došao u klub koji ne trpi nerešen rezultat, jasno mi je da ne smem da pravim greške u odbrani. Ovdašnja javnost pamti me kao fudbalera ofanzivnijih karakteristika, garantujem i ja da neće biti problem da se ubacim, centriram, budem dobar u napadačkim akcijama, ali sam svestan da moram da poradim na defanzivi. To mi nije jača strana, a u Partizanu sve mora da bude pod konac, pa i taj segment igre", dodao je Mohamed el Monir.

El Monir će sa Partizanom potpisati ugovor do 2020. godine, a zanimljivo je da su posle usmenog dogovora sa crno-belima postignutog minule sedmice na njegovu adresu stigle još dve ponude.

"Ozbiljne ponude. Iz Grčke i Rusije. Ozbiljan je i novac bio u igri, ali dali smo reč Partizanu i nije bilo šanse da na putovanju od Tripolija, preko Istanbula do Beograda, El Monir promeni smer. Jednostavno, shvata i on da dobrim igrama u crno-belom dresu može da napravi unosniji transfer od onog koji mu je nuđen tokom vikenda sa pomenute dve destinacije", otkrio je njegov agent Petar Bazić.

