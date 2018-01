Prvi je lep, drugi još lepši! Italija se divi magiji Sergeja Milinković Savića! (VIDEO)

Još jedna fantastična fudbalska predstava sjajnog srpskog veziste

Veličina slova A A A

Više se ništa ne dešava slučajno, sve je to do deo fudbalske magije Sergeja Milinković Savića! Reprezentativni srpski vezista zablistao je i u jubilarnom 100. meču u dresu Lacija, postigao dva sjajna gola i predvodio svoj tim do izuzetno važne pobede nad neugodnim Kjevom u 21. kolu Serije A – 5:1 (2:1).

Sergejovi golovi bili su ključni u utakmici na rimskom Olimpiku, pošto su direktno uticali na kapitulaciju Letećih magaraca. Gosti iz Verone su pokazali koliko su neugodni, izjednačili su ekspresno nakon vodećeg gola Luisa Alberta, a potom bili opasni i pri rezultatu 1:1, ali i 2:1 za domaćina. Sergej je prvu strelu u mrežu Sorentina poslao u 31. minutu, kada je ostavljenu loptu Marka Parola praktično iz mesta poslao prošao u nebranjeni deo mreže, a onda je u 68. minutu prosto poleteo nakon ubačene lopte Lukasa Leive i udarcem iz voleja digao domaću publiku još jednom na noge.

Ta majstorija srpskog fudbalera dala je krila ostatku ekipe, pa je Sorentino na današnjoj utakmici morao čak pet puta da vadi loptu iz svoje mreže. Lacio je dodatno učvrstio svoje pozicije u borbi za Ligu šampiona, a ukoliko se dogodi da u pravu formu uđu i Nani i Felipe Aderson taj cilj će biti apsolutno dostižan.

Igre i pobede Lacija u ovoj sezoni poistovećivale su se sa fantastičnim napadačkim učinkom Ćira Imobilea, ali takve tvrdnje više ne piju vodu. Najbolji italijanski napadač je današnju fudbalsku predstavu napustio u 34. minutu zbog povrede butnog mišića, ali to Inzagijevom timu nije smetalo da do vrha napuni protivničku mrežu.

Da nije bilo Lacija ovo poslepodne u italijanskom fudbalu u potpunosti bi proteklo u znaku fantastične Sampdorije, koja je u jednom od derbija ovog kola demolirala Fjorentinu na svom Luiđi Ferarisu zahvaljujući golovima Fabija Kvaljarele - 3:1 (1:0).

Odlični golgeter je postigao het-trik, a sva tri gola namestio mu je odlični Gaston Ramirez. Sampa je još jednom pokazala da nema nameru da odustane od evropskih ambicija u ovoj sezoni.

Mihajlović je otišao, ali Torino nastavio da beleži nerešene rezultate. Bikovi su vodili u Ređo Emiliji golom Obija, ali je Berardi u nastavku postavio konačan rezultat. Isti rezultat bio je i u Udinama, gde je gostovao SPAL.

Bolonja je bila ubedljiva protiv davljenika Beneventa, a u poslednjih 25 minuta na terenu se našao i Filip Đuričić.

ITALIJA 1 - 21. KOLO

Nedelja

Atalanta - Napoli 0:1 (0:0)

/Mertens 65/

Bolonja - Benevento 3:0 (1:0)

/Destro 35, De Majo 73, Džemaili 88/

Verona - Krotone 0:3 (0:1)

/Barberis 3, Stojan 54, Riči 67/

Lacio - Kjevo 5:1 (2:1)

/Milinković Savić 31, 68, Bastos 83, 86 - Pućareli 25/

Sampdorija - Fjorentina 3:1 (1:0)

/Kvaljarela 30, 60, 68 - Sančez 80/

Sasuolo - Torino 1:1 (0:1)

/Berardi 54 - Obi 26/

Udineze - Spal 1:1 (1:0)

/Samir 11 - Flokari 49/

18.00: (4,40) Kaljari (3,50) Milan (1,85)

20.45: (2,50) Inter (3,35) Roma (2,80)

Ponedeljak

20.45: (1,20) Juventus (3,35) Đenova (2,80)

*** kvote su podložne promenama