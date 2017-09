Prvi Miletić - pravi Miletić: Dobra odbrana, potentan napad, moćan Partizan

Levi bek objašnjava zašto prošle sezone "nije stizao" u napad i kako je Miroslav Đukić tražio da se zategne poslednja linija crno-belih

Jedan potez menja pogled na stvari. Preciznije, dva poteza. Dribling, pa šut. Još slabijom, desnom, nogom i eto odmah Nemanje G. Miletića u naslovima.

Nije baš uobičajeno da levi bek rešava utakmica, ali ko igra u Partizanu mora da učestvuje u akcijama koje prethode golovima. Ili da ih sam završava, kao što je to u subotu, malo iza 22 časa, kad su se pojedinci na tribinama u Humskoj 1 brinuli za konačan ishod, učinio 26-godišnji Lozničanin.

Taman da Grobari obrišu znoj s čela i staloženije isprate nastavak utakmice do čijeg su se kraja Danilo Pantić i Leandre Tavamba postarali za ubedljiv trijumf nad Mladosti (3:0).

„Da nije bilo prvog, teško da bi stigla i dva gola posle mog“, smeška se u razgovoru za MOZZART sport defanzivac crno-belih pošto je probio bedem gostiju iz Lučana. „Teško im je šansu stvoriti, igraju zbijeno, čovek do čoveka, nema lopta kud da prođe. Srećom, ova nađe put do mreže, jer sam napravio „biciklicu“ i gađao dalju ugao“.

Pogodio je. Tek drugi put u Partizanu. Štaviše, tek drugi put u profesionalnoj karijeri, posle lanjskog mata Borcu u Čačku.

„Taj i ovaj od pre dva dana su mi jedini golovi u saveznom rangu. Nije mi se dalo da budem strelac tokom perioda u Javoru. Doduše, sećam se nekih pogodaka dok sam igrao Srpsku ligu „Zapad“ u dresovima Stobeksa ili šabačke Mačve, međutim, to je neuporedivo sa ovim, jer je takmičenje daleko slabije“.

I značaj je veći. Na timskom planu Nemanja Miletić je pogurao Parni valjak ka očekivanim bodovima, a na ličnom, čak i da nije matirao Dragana Rosića, pružio možda i najbolju partiju otakako se obreo u Humskoj.

Jer, od igrača šampionskog tima očekuje se konkretan doprinos, popunjene kolone „golovi“ i „asistencije“, uz napomenu da to i nije bilo tako lako ostvarivo minule sezone kad je kompletan Partizan zavisio maltene samo od dvojice igrača.

„Kad god mogu, odlazim u napad, ali sam u osnovi defanzivan igrač i ne smem da zaboravim šta mi je posao. Prošle sezone mi, igrači iz sredine ili odbrane, nismo ni mogli da stignemo u završnicu akcija. Prosto, nismo imali vremena, pošto su Uroš Đurđević i Leonardo brzo završavali, a da mi nismo stizali ni centar da pređemo. I hvala im na tome. S druge strane, svestan sam zahteva ovog kluba i uloge beka u njemu. Mora da se igra „visoko“, da se nameštaju, ponekad i daju golovi. A ovaj od subote mi je podigao samopouzdanje i uverio da mogu to da radim“.

Za Partizan bi bilo idealno da to ponovi već u četvrtak, na otvaranju Grupe B Lige Evrope, u gostima protiv Jang Bojsa.

„Ispratio sam učinak protiv Lugana, videh da su i oni dobili 3:0, napadačka su ekipa, fizički besprekorno spremna. Imaće, možda, malu prednost zbog veštaške podloge, međutim, krenemo li sa uverenjem da možemo da pariramo onda će se to i desiti. Ne znam zašto bismo se plašili? I mi smo u dobroj formi. Nerešen ishod, na primer, bio bi dobar za nas, ali kad znaš da nosiš grb Partizana onda je to malo, onda ideš na pobedu u svakoj utakmici, pa i na predstojećoj u Bernu“.

Velika očekivanja zaljubljenika u Partizan zasnovana su bar na dva detalja. Prvi je finiš prelaznog roka u kome su angažovani, između ostalog Zoran Tošić i Vladimir Stojković, a drugi u činjenici da prvak Srbije na poslednjih pet utakmica nije primio gol. I to bitnih utakmica: dvomeč sa Videotonom, večiti derbi i ligaški susreti sa Vojvodinom i Mladosti.

„Miroslav Đukić je potencirao da morao da „stisnemo“ odbranu kako bi iz nje došao bolji napad. Četvorka pozadi dosta dobro funkcioniše i to se lepo videlo u pomenutim susretima. Uveren sam da možemo takve partije da ponovimo, počev od susreta sa Jang Bojsom, pogotovo što nam je napad tako potentan da rival maltene ne zna odakle mu sve preti opasnost. Sve to utiče da stvaranje moćnog Partizana, koji će, nadam se, potencijal dokazati već u četvrtak“, nada se pobedi u Švajcarskoj Nemanja G. Miletić, istog imena i prezimena kao njegov saigrač na štoeprskom mestu, ali kako je prvi stigao u Partizan ima onih koji ga oslovaljavaju kao „prvi Miletić“.

U subotu je bio i pravi. Jer, jedan potez menja pogled na stvari.

DOLAZAK ANTONOVA - NEKA IGRA KO JE BOLJI

Na angažman Nemanje Antonova iz Grashopersa, u završnici prelaznog roka, njegov imenjak gleda s odobravanjem.

„Kad novi igrač dolazi, pogotovo na „vašu“ poziciju, onda je prva misao: „čakaj, pa ja prvi moram bolje kako bih zadržao mesto u timu“. Na minuloj utakmici sam, verujem, pokazao da zaslužujem poverenje struke. Istovrmeeno sam svestan da nas do zime čeka gust raspored, u čak tri takmičenja i da će biti i za Antonova i za mene dovoljno prilika da igramo. Ko se bolje pokaže, nek’ igra. Nemam ništa protiv zdrave konkurencije“, diplomatski će Miletić.

