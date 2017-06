Prvi pik za Zvezdino krilo - u Moldaviji ni lasom nisu mogli da ga uhvate!

Rikardo Mendeš, poznatiji kao Rikardinjo

Naziru se obrisi crveno-belog tima za sledeću sezonu. Ili barem njegov izgled u glavi generalnog direktora Zvezdana Terzića i ostalih ljudi iz Crvene zvezde. Kako će sve to izgledati na kraju, veliko je pitanje i zavisiće umnogome od toga kako Zvezdini čelnici budu vodili prelazni rok. I ne samo oni, jer ni drugi klubovi ne sede skrštenih ruku. Ali ono što ovo leto čini drugačijim od ranijih jeste to što su se crveno-beli odrekli skupocenih pojačanja iz inostranstva, pa ste do sada uglavnom čitali o domaćim fudbalerima. Uz jedan izuzetak - Rikardinjo!

Ili da budemo precizni, Rikardo Kavalkante Mendeš. Levo krilo Šerifa iz Tiraspolja, koga u Moldaviji ni lasom nisu mogli da uhvate o čemu svedoči statistika od 15 golova i 14 asistencija u prvenstvu. Jasno je, naravno, da moldavski šampionat baš i nije najbolji pokazatelj nečijih kvaliteta, ali barem za početak - obećavajući učinak.

Pritom jeftina opcija. Rikardinju je istekao ugovor sa Šerifom, pa je slobodan u izboru nove sredine.

Zvezda je zainteresovana, mada je rano reći da li će i uspeti da ga privoli u Beograd. Ali je prema informacijama MOZZART Sporta zadovljna onime što je do sada videla, pa je baš Rikardinja ušao u najuži krug potencijalnih pojačanja. I to onih koji bi trebalo da predstavljaju okosnicu tima u narednoj sezoni.

Ostali su uglavnom na "ić": Nikola Vujadinović, Branko Jovičić, pa i Srđan Mijaiković, Goran Čaušić i Vujadin Savić, mada bi ovoj trojici poslednjih barem na startu bila predviđena klupa. Tu je i Ukrajinac Oleksandr Svatok s tim da je on, bar trenutno, daleko od Topčiderskog brda.