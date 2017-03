Prvi put posle dva meseca: Atletiko dobio 1:0, naravno - Grizman! Pet odbrana Giljerma Očoe (VIDEO)

Granada se sjajno držala, ali Madriđani su na putu ka Ligi šampiona

Veličina slova A A A

Bije ih glas da to čine ružno. Ili minimalno. Pre će biti da je reč o izuzetku, ne pravilu. Fudbaleri Atletika možda nekog mogu da zavaraju, ali brojke su to da razuvere i one koji pričaju da su negledljiv tim. Bezmalo dva meseca prošlo je od prethodnog meča koji su dobili 1:0, a onda u završnom susretu subotnjeg programa 27. kola Primere isti taj rezultat na gostovanju Granadi. Prvi posle 14. januara, kad je na „Visente Kalderonu“ pao Betis.

Tad je junak bio Niko Gaitan. Večeras Antoan Grizman. Najbolji strelac Jorgandžija ostao je zaboravljen na drugoj stativi, sačekao je centaršut Kokea i trzajem glavom postigao 21. gol u sezoni. Matirao je dotad sigurnog Giljerma Očou i primakao ekipu Dijega Simeonea na pet bodova Sevilji, s kojom će u narednom kolu da se sudari u jednom od ključnih duela za direktan plasman u Ligu šampiona.

Grizman jeste bio strelac - čestitavši na najlepši način jubilarnu 300. utakmicu Dijegu Godinu u Primeri - ali umalo da junak bide Giljermo Očoa. Reprezentativac Meksika, koji je blistao na Mundijalu u Brazilu, a potom nekoliko sezona nije baš nije mogao da se sastavi u Malagi, večeras je branio sve do tog šuta Francuza. Dvaput Janiku Karasku, jednom Kokeu, jednom Grizmanu, koji je usput dvaput tukao van okvira gola, pa u završnici još i Korei.

Evo kako je zaustavio Kokea...

Blistao je i Očoin kolega Jan Oblak, upisao je tri odbrane i sprečio Granadu da posle Las Palmasa, Betisa i Alavesa upiše još jedan trijumf na svm terenu, koji bi joj dosta značio u borbi za opstanak.

PRIMERA - 27. kolo:

Petak:

Espanjol - Las Palmas 4:3 (2:1)

/Lopez 1, Moreno 45+1, Pjati 53 penal, Hurado 74 – Lemos 31, 49, Garsija 84/

Subota:

Valensija – Hihon 1:1 (0:0)

/Munir 85 - Čop 60/

Sevilja – Leganes 1:1 (1:1)

/Jovetić 43 - Pires 3/

Malaga – Alaves 1:2 (0:1)

/Karlos 71 - Fedal 39, Mendez 90+1/

Granada – Atletiko 0:1 (0:0)

/Grizman 84/

Nedelja:

12.00: Real Sosijedad – Atletik Bilbao

16.15: Deportivo – Barselona

18.30: Selta – Viljareal

20.45: Real – Betis

Ponedeljak:

20.45 Osasuna – Eibar

(FOTO: Action Images)