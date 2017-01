Prvi raport Partizana iz Slovenije: Bez Božinova, realan problem sa El Monirom, imamo prioritet u odnosu na Zvezdu

Marko Nikolić dobro raspoložen po dolasku u Portorož, gde crno-bele očekuju dve kontrolne utakmice

(OD SPECIJALNOG IZVEŠTAČA MOZZART SPORTA IZ PORTOROŽA)

Partizan je stigao u Istru. Posle skoro deset sati vožnje autobusom, ekspedicija crno-belih doputovala je u Portorož, gde će do 25. januara brusiti formu u prvom od dva dela priprema za prolećnu sezonu.

Tim iz Humske 1 preselio se na jadransko primorje u etapama. Najpre se u ranim jutarnjim satima u "Grand hotel" smestio trener Marko Nikolić, oko 17.00 časova stigli su ostali članovi stručnog štaba i igrači. Ne svi, jer kasne napadači Valeri Božinov i Leandre Tavamba.

"Bugarski špic je operisao nepca, ostao je u Beogradu da bi izvadio konce, njegov dolazak očekuje se ujutru. Novajlija iz Kameruna ima problem sa pasošem", obrazložio je Nikolić, dok smo u Partizanu dobili uveravanja da će Tavamba doputovati u toku noći, zajedno sa sportskim direktorom Ivicom Ilijevim.

Daleko veći problem za crno-bele, priznaje to i Nikolić, je što tokom boravka u Portorožu neće moći da računaju na poslednju zimsku akviziciji, Mohameda el Monira. Libijac je morao da ostane u Beogradu, jer nije dobio vizu za ulazak u Sloveniju.

"To je jedini realan problem. Nov je igrač, a radićemo dosta na stvaranju načina igre, potenciraćemo stvari iz prvog dela sezone, utvrditi gradivo i preći u nadogradnju. Za to vreme El Monir gubi treninge i ne prilagođava se ekipi. Iako u "Zemunelu" radi po programu koji smo mu ostavili, to nije isto kao kad bi bio sa saigračima. Administrativne stvari su bile jače od želje da bude sa nama. Dušan Vlahović je povređen, to je viša sila".

Zanimljivo je saznanje da je dolaskom Partizanove ekspedicije u Portorož, predvođene vođom puta potpredsednikom Vladimirom Vuletićem, Crvena zvezda - koja se na Jadranu priprema od prošle sedmice - morala da promeni bazu. Šampion Srbije je dosad trenirao na pomoćnom terenu stadiona "Bonifika" u Kopru (15 kilometara od Portoroža), ali se preselio u Dekani, pošto crno-beli uveravaju da je za njih bio planiran pomenuti teren.

"Bili smo u inspekciji terena i sreli smo Zvezdine ljude na treningu. Imali su nesreću da ih zadesi neverovatno loše vreme, jak vetar je duvao danimma, praktično nisu ni radili. A ono što su radili bilo je na veštačkoj podlozi. Ne vidim razlog da se mi zbog toga naročito radujemo, moramo da gledamo sebe".

Nikolić ističe da će crno-beli biti miljenici vremena.

"Najavljeno je da udari vetra sutra prestaju, očekuje nas sedam lepih dana. Teren je u korektnom stanju. Niko ga nije gazio. Za nas je i predviđen, davno smo ga rezervisali i sve termine utanačili. Moguće da smo imali malu vrstu prioriteta kad je ta priča u pitanju", dodao je šef stručnog štaba Partizana.

JEVTOVIĆ I MILETIĆ SAMO DO NEDELJE

Partizan će tokom boravka u Sloveniji odigrati dve prijateljske utakmice. U nedelju od 15 časova rival će biti Koper, a u sredu od 13.00 Gorica.

Inače, za prvi kontrolni susret Marko Nikolić će moći da računa na sve igrače koje je doveo u Portorož, a u ponedeljak ekipu napuštaju Marko Jevtović i Nemanja Miletić, koji će biti deo ekspedicije B reprezentacije Srbije na putu u San Dijego, gde će 29. januara odmeriti snage sa Sjedinjenim Američkim Državama.

